Il y a une pénurie d’emplois bien rémunérés dans le monde post-pandémique, déclare Marc Morial

La pandémie a laissé les Américains vouloir des salaires plus élevés et des avantages sociaux accrus, a déclaré vendredi à CNBC le PDG de la National Urban League Marc Morial.

« Je sens qu’il y a une pénurie d’emplois bien rémunérés parce que cette pénurie de main-d’œuvre se situe au bas de l’échelle économique », a déclaré Morial sur « Power Lunch ».

Pendant ce temps, l’ancien maire de la Nouvelle-Orléans a déclaré que la situation laissait aux employeurs deux choix. « Je pense que les employeurs intelligents seront confrontés soit à » je paie plus de salaires » soit à » je ne peux pas répondre à la demande des clients « .

Soixante-dix pour cent des emplois perdus pendant Covid sont revenus, a déclaré Morial, rassurant que le marché du travail se rétablit à un rythme plus rapide maintenant qu’après la Grande Récession.

Le département du Travail a rapporté vendredi que la masse salariale avait augmenté de 850 000 en juin, dépassant une estimation du Dow Jones de 706 000. Les salaires ont augmenté de 0,3% le mois dernier et de 3,6% de plus qu’il y a un an, conformément aux attentes.

« Nous devons suivre les preuves et les preuves montrent que dans les États, par exemple, qui ont supprimé les allocations de chômage améliorées, les recherches d’emploi ne sont pas plus rapides », a déclaré Morial.

D’autres dirigeants croient qu’il y a plus à la pénurie de main-d’œuvre que les salaires.

Le PDG de Denny, John Miller, a déclaré jeudi à CNBC que la chaîne de restaurants avait du mal à pourvoir les postes vacants en raison de l’hésitation des gens à retourner au travail – pas un obstacle au recrutement.

Suzanne Clark, directrice générale de la Chambre de commerce des États-Unis, a également déclaré jeudi sur CNBC qu’un manque de main-d’œuvre qualifiée, des allocations de chômage du gouvernement induites par une pandémie et un manque d’accès aux services de garde d’enfants et des restrictions sur les visas de travail pour les employés ont contribué à un travail à l’échelle nationale pénurie.

Morial pense que les travailleurs, en particulier les femmes ayant des responsabilités de garde d’enfants, peuvent avoir des inquiétudes quant au risque d’attraper Covid-19. L’inquiétude est accrue en particulier dans les États à faible taux de vaccination, où certains peuvent attendre un emploi mieux rémunéré ou une opportunité de travailler à domicile.

Il a noté que la saison d’automne sera une période de transition notable, car les enfants retournent à l’école et plus de parents retournent sur le marché du travail.

Ceux qui recherchent des alternatives à des emplois moins bien rémunérés sans augmentations de salaire régulières manifestent également un intérêt pour le travail indépendant et l’entrepreneuriat à petite échelle, a déclaré le Morial.

« Une chose qui est si claire quand je regarde autour de la nation, c’est que les gens sont tendus avec des loyers plus élevés parce qu’il y a une pénurie de logements, étirée à cause des services de garde et des frais de garde, et toutes ces choses créent une nouvelle réalité post-pandémique », dit Morial.

La réalité post-pandémique « exige que les employeurs, les autres et les décideurs politiques comprennent qu’il y a ‘BC’, avant Covid, et il y a ‘AC’, après-Covid, et c’est AC », a-t-il déclaré.