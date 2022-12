Il y a une pénurie de thérapeutes. 4 conseils pour toujours trouver celui qui vous convient

Cette histoire fait partie 12 jours de conseilsvous aidant à tirer le meilleur parti de votre technologie, de votre maison et de votre santé pendant la période des Fêtes.

La saison d’hiver vous réserve beaucoup de choses : famille, travail, vacances et responsabilités personnelles. En plus des intempéries de la saison, l’hiver peut déclencher des problèmes de santé majeurs tels que trouble affectif saisonnier. Vous constaterez peut-être que maintenant, plus que jamais, vous avez besoin d’aide pour gérer votre stress, votre anxiété et votre dépression. Vous n’êtes pas seul.

En raison de la pandémie, le nombre de personnes cherchant une thérapie a explosé. Selon un enquête menée par l’American Psychological Association en novembre 2020, 74 % des psychologues ont déclaré voir plus de patients anxieux et 60 % voient plus de patients souffrant de dépression qu’avant le début de la pandémie. Cependant, un autre effet secondaire de la pandémie est une pénurie de thérapeutes.

La demande de thérapie a augmenté et le nombre de personnes à qui parler a diminué. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas obtenir d’aide. Voici comment trouver le meilleur thérapeute dans votre région.

Types de thérapie les plus courants

Il y a cinq principaux approches thérapeutiques: psychanalyse, comportementale, cognitive, humaniste et intégrative. Au sein de ces cinq catégories principales, il existe de nombreux types de thérapie spécifiques que vous pourriez rencontrer. Voici les plus courants :

Thérapie cognitivo-comportementale: Thérapie qui identifie les schémas de pensée qui conduisent à des sentiments négatifs. La TCC enseigne également des habiletés d’adaptation positives. Il est utilisé pour traiter un large éventail de conditions telles que la dépression, l’anxiété, la toxicomanie et les troubles de l’alimentation.

Thérapie comportementale dialectique: Cette méthode se concentre sur la régulation des émotions lourdes, la connexion avec les autres, la recherche de saines capacités d’adaptation et l’intégration pleine conscience. Le DBT est souvent utilisé pour traiter trouble de la personnalité limite chez les femmes, troubles alimentaires et dépression sévère.

Thérapie centrée sur le client: Il s’agit d’un type de psychothérapie où le thérapeute ne donne pas de conseils mais offre plutôt une grande compassion, positivité et empathie. Grâce à ce processus de discussion et de soutien, les clients deviennent conscients d’eux-mêmes. Le CCT est utilisé pour traiter de nombreuses conditions telles que une dépression.

Thérapie psychodynamique: Ce type de thérapie par la parole vise à trouver la racine psychologique du problème ou de la maladie tout en comprenant profondément les émotions. Il est enraciné dans l’idée qu’en parlant des problèmes, les clients peuvent réfléchir sur eux-mêmes et développer des habiletés d’adaptation. Il est souvent utilisé pour traiter le stress, l’anxiété et la dépression.

Trouver le meilleur thérapeute

Commencer votre parcours de guérison peut sembler intimidant, mais le plus difficile est de savoir par où commencer. Vous avez des options et de nombreuses ressources à portée de main.

Voici quelques points de départ à considérer.

Bouche à oreille

Demandez à votre famille et à vos amis, à vos pairs et à vos collègues de vous recommander. La nouvelle circule rapidement sur les meilleurs thérapeutes de la région.

Votre fournisseur de soins de santé

Souvent, votre fournisseur de soins de santé aura une unité de santé mentale. Consultez le répertoire ou demandez à votre médecin traitant.

Ressources en ligne

Le moyen le plus courant pour trouver un professionnel de la santé mentale est une recherche rapide sur Google des thérapeutes disponibles dans votre région. Si ces résultats deviennent trop écrasants, voici quelques outils qui les décomposent pour vous.

Ressources spécialisées :

Groupes locaux

Vous pouvez consulter les ressources locales si vous avez épuisé vos options en ligne. Votre école, église, communauté ou lieu de travail peut avoir des liens avec des professionnels de la région ou dans des programmes en ligne (souvent à un tarif réduit, surtout si c’est par l’intermédiaire de votre université ou de votre lieu de travail).

Les groupes de soutien locaux sont un autre excellent moyen non seulement de se connecter avec un médecin qualifié, mais aussi avec d’autres personnes dans des situations similaires. Vous pouvez localiser des groupes de soutien locaux via Santé mentale Amérique et La psychologie aujourd’hui.

Affiner la recherche

Vous avez trouvé quelques thérapeutes individuels après de nombreuses recherches – et maintenant ? Comment savoir si l’un vous convient mieux qu’un autre ? Voici quelques aspects à considérer avant de prendre le premier rendez-vous avec un nouveau thérapeute :

Sont-ils bien versés dans votre domaine de préoccupation?

Choisissez quelqu’un qui a de l’expérience dans le traitement de votre état, qu’il s’agisse de deuil, de traumatisme, d’anxiété ou de dépression.

Desservent-ils votre groupe d’âge?

Recherchez leur domaine d’expertise; certains thérapeutes ne prennent que des enfants.

Sont-ils couverts par une assurance ?

Certains praticiens sont couverts par Medicare ou Medicaid ou d’autres assureurs privés. Si vous craignez de payer de votre poche, vérifiez si votre assurance couvre vos séances.

Parlent-ils votre langue préférée?

Votre confort est la clé. Le bon thérapeute pour vous parlera la langue avec laquelle vous vous sentez le plus à l’aise.

Votre thérapeute est-il fait pour vous ?

Vous avez enfin trouvé un thérapeute qui vous plaît et programmé votre première séance. Il est toujours possible que ce professionnel ne soit pas la solution idéale pour vous. Lors de votre premier ou deuxième rendez-vous, demandez-vous :

Suis-je à l’aise de partager des informations personnelles avec cette personne ?

Est-ce que je me sens vraiment compris et entendu ?

Cette personne m’aidera-t-elle à atteindre les objectifs que je me suis fixés ?

Cette personne valide-t-elle mes expériences ?

Est-ce que j’ai l’impression d’être au centre de nos conversations ?

Si vous répondez “non” à l’une de ces questions, il y a de fortes chances que ce thérapeute ne vous convienne pas. Il faudra peut-être quelques essais pour trouver le bon.

N’oubliez pas que la thérapie ne sera pas toujours confortable, mais vous devez vous assurer que votre prestataire crée un espace accueillant. Il n’y a pas de honte à devoir dire à un professionnel que vous n’êtes peut-être pas un bon partenaire, et il devrait faire de même pour vous. Répétez ces étapes autant de fois que vous le souhaitez jusqu’à ce que vous trouviez le meilleur thérapeute pour vous.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.