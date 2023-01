Il y a une pénurie de Sriracha. Voici 10 excellentes alternatives à essayer

Sriracha a amassé un public dévoué au fil des ans et pour une bonne raison. La sauce est unique en son genre et peut être ajoutée à littéralement n’importe quoi. Il reste un premier choix parmi les amateurs de sauce épicée. Bien que la sauce soit rare, il existe des substituts de Sriracha, ce qui est une bonne nouvelle pour vos papilles.

Au grand désarroi des fans, les producteurs de Sriracha ont annoncé une pénurie d’approvisionnement d’été de cette sauce piquante culte préférée en juin. La pénurie est le produit d’une récolte printanière particulièrement maigre de piments rouges utilisés dans la fabrication du condiment d’inspiration thaïlandaise, selon Huy Fong (PDF).

Les rations de Sriracha se sont épuisées dans les rayons des magasins des détaillants en ligne. Alors qu’un monde – ou même un automne – sans la sauce épicée et légèrement sucrée sonne comme une déception, il existe d’excellents substituts à la Sriracha à ajouter à vos étagères de garde-manger pour vous dépanner.

Des imitations de Srirachas aux spins sur l’original et même quelques condiments similaires mais différents à essayer sur vos soupes, sandwichs et sautés, ce sont les meilleurs substituts de Sriracha lorsque vous ne pouvez pas avoir la vraie chose.

Les meilleures alternatives Sriracha à essayer cet été

de Melinda Melinda’s fabrique plus d’une douzaine de substituts de Sriracha que tout amateur d’épices peut acheter en ligne. Le plus proche de Sriracha est le savoureux Thai Sweet Chili, mais ne dormez pas sur les autres, y compris le moutarde au miel habanero et sauce piquante à la truffe noire. Vous recevez des alertes de prix pour Melinda’s Thai Sweet Chili Sauce – 12oz

Voler par Jing Fly by Jing fait également un excellent chili croustillant pour garnir des sandwichs, des ramen, des sautés et tremper vos boulettes et autres favoris de dim sum. Ce substitut de Sriracha arbore une harmonie de saveurs sucrées, épicées et salées, mais avec un peu plus de punch umami grâce à l’huile de sésame, aux champignons et aux haricots noirs fermentés. Un pot de ce condiment addictif vous coûtera 15 $ ou vous pouvez les acheter à prix réduit si vous en achetez quatre ou six à la fois.

Voler par Jing Pendant que nous essayons de nouvelles sauces, la sauce Zhong de Fly by Jing est tout aussi excellente, bien que peut-être pas aussi proche de la sauce Sriracha que le piment croustillant. Cette trempette est riche en douceur grâce à la cassonade et à la sauce soja aromatique.

Momofuku David Chang et Momofuku préparent un condiment croustillant au chili tout aussi délicieux. Cette version contient une bonne dose de graines de sésame et gardera vos aliments suffisamment épicés jusqu’à ce que Sriracha revienne en stock.

Cuisine Bushwick Comme vous vous en doutez, la popularité de Sriracha a engendré des créations contrefaites. Bushwick Kitchen prépare la sauce Weak Knees Gochujang Sriracha. Il est fabriqué à partir de la plupart des mêmes ingrédients que la sauce grésillante de Hoy Fung et semble être en stock (pour l’instant).

Cuisine Bushwick La pénurie de Sriracha est le moment idéal pour expérimenter des rebondissements sur la sauce. Bushwick Kitchen fabrique également un curry Sriracha qui est en stock et se vend 11 $ la bouteille.

La Gon Ma Le chili croustillant n’est pas un substitut exact de Sriracha, mais il a beaucoup des mêmes saveurs : piquant, sucré et umami. Le chili croustillant de Lao Gan Ma est un autre condiment culte et peut ajouter un peu de pop à vos aliments lorsque Sriracha n’est pas une option. À l’heure actuelle, la plus petite taille est en rupture de stock, mais la bouteille de 24 onces est disponible pour 19 $. Vous recevez des alertes de prix pour Lao Gan Ma Chili Crisp

Polaire C’est celui que je n’ai pas encore testé, mais la recette est similaire à la Sriracha de Hoy Fung et cette sauce chili de fabrication thaïlandaise reçoit des critiques enthousiastes sur Amazon et ailleurs. Un pack de six bouteilles vous coûtera 18 $ sur Amazon. Vous recevez des alertes de prix pour Polar Sriracha Chili Sauce (pack of 6) (Mise à jour : Temporairement en rupture de stock)

