“Il y a une odeur de terreur là-bas” – Erdogan de Turquie accuse le PKK kurde pour l’attentat à la bombe d’Istanbul

Une bombe a explosé dans la célèbre rue Istiklal en Turquie.

Une personne a été arrêtée.

Le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu a accusé le PKK d’être responsable de l’attaque.

Le ministre turc de l’Intérieur a accusé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) d’être responsable d’un attentat à la bombe dans une rue commerçante animée d’Istanbul qui a fait six morts et a déclaré lundi qu’un suspect avait été arrêté.

L’explosion a déchiré la rue Istiklal, une destination de shopping populaire pour les habitants et les touristes, dimanche après-midi, blessant des dizaines de personnes.

Un suspect a été interpellé aux premières heures de la journée de lundi.

“La personne qui a posé la bombe a été arrêtée”, a déclaré le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu dans un communiqué diffusé par l’agence de presse officielle Anadolu.

“Selon nos conclusions, l’organisation terroriste PKK est responsable”, a-t-il déclaré.

Le PKK, inscrit sur la liste noire des groupes terroristes par Ankara ainsi que ses alliés occidentaux, entretient depuis les années 1980 une insurrection meurtrière pour l’autonomie kurde dans le sud-est de la Turquie.

Régulièrement visé par les opérations militaires turques, le groupe est aussi au cœur d’un bras de fer entre la Suède et la Turquie, qui bloque depuis mai l’entrée de Stockholm dans l’Otan, l’accusant de clémence envers le PKK.

Le président Recep Tayyip Erdogan a condamné “l’attentat ignoble” contre Istiklal.

“Cela pourrait être faux si nous disons avec certitude qu’il s’agit de terreur, mais selon les premiers signes… il y a une odeur de terreur là-bas”, a déclaré Erdogan lors d’une conférence de presse dimanche.

Le vice-président turc Fuat Oktay a déclaré: “Nous pensons qu’il s’agit d’un acte terroriste commis par un attaquant, que nous considérons comme une femme, qui a fait exploser la bombe.”

Le ministre de la Justice, Bekir Bozdag, a déclaré: “Une femme était assise sur l’un des bancs depuis plus de 40 minutes, puis elle s’est levée.”

“Une ou deux minutes plus tard, une explosion s’est produite”, a-t-il déclaré à la télévision A Haber.

“Il y a deux possibilités”, a-t-il dit.

“Il y a soit un mécanisme placé dans ce sac et il explose, soit quelqu’un l’explose à distance.”

Il ajouta:

Toutes les données sur cette femme sont actuellement sous examen.

L’annonce de Soylu n’a ajouté aucun détail sur la femme.

Les villes turques ont été frappées par des islamistes et d’autres groupes dans le passé.

La rue Istiklal a été touchée lors d’une campagne d’attentats de 2015 à 2016 qui visait Istanbul et d’autres villes, dont Ankara.

Ces attentats à la bombe ont été principalement imputés au groupe État islamique et ont interdit les militants kurdes, et ont tué près de 500 personnes et blessé plus de 2 000.

L’explosion de dimanche s’est produite peu après 16H00 (13H00 GMT) dans la célèbre rue commerçante.

Des hélicoptères ont survolé le centre-ville après l’attaque. La police a établi un important cordon de sécurité pour empêcher l’accès à la zone par crainte d’une seconde explosion.

Des images publiées sur les réseaux sociaux ont montré que l’explosion a été suivie de flammes et a immédiatement déclenché la panique, les gens courant dans toutes les directions.

Plusieurs corps ont été vus allongés sur le sol à proximité.

“J’étais à 50 à 55 mètres, tout à coup il y a eu le bruit d’une explosion. J’ai vu trois ou quatre personnes au sol”, a raconté à l’AFP le témoin Cemal Denizci, 57 ans.

“Les gens couraient en panique. Le bruit était énorme. Il y avait de la fumée noire”, a-t-il dit.

Istiklal, dans le quartier historique de Beyoglu, est l’une des artères les plus célèbres d’Istanbul. Elle est entièrement piétonne sur 1,4km.

Sillonné par un ancien tramway et bordé de boutiques et de restaurants, il attire une foule nombreuse le week-end.

De nombreux magasins ont fermé tôt dans le quartier voisin de Galata, tandis que certains passants, venus en courant du lieu de l’explosion, avaient les larmes aux yeux.

Un déploiement massif des forces de sécurité a interdit toutes les entrées et des secouristes et des policiers ont pu être aperçus.

Le chien de garde de la radio et de la télévision turque, RTUK, a interdit aux diffuseurs de diffuser des images de l’explosion, une mesure précédemment prise à la suite d’attaques extrémistes.

L’accès aux médias sociaux a également été restreint après l’attaque.

Une réaction est venue rapidement de la Grèce, qui a condamné “sans équivoque” l’explosion et a exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple turcs.

Les États-Unis l’ont également dénoncé, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, déclarant : “Nous sommes aux côtés de notre allié de l’OTAN, la Turquie, dans la lutte contre le terrorisme”.

Des employés municipaux nettoient les débris tandis que des policiers turcs sécurisent la zone après qu’une forte explosion d’origine inconnue a secoué la rue commerçante animée d’Istiklal à Istanbul. AFP Yasin Akgul, AFP

Le président français Emmanuel Macron a déclaré dans un message aux Turcs : “Nous partageons votre douleur. Nous sommes à vos côtés dans la lutte contre le terrorisme”.

“Ébranlé par la nouvelle de l’ignoble attentat d’Istanbul visant des civils innocents”, a tweeté le président israélien Isaac Herzog en turc et en anglais.

“Le monde entier doit rester uni et ferme contre le terrorisme.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également tweeté en turc : “La douleur du peuple turc ami est notre douleur”.

Le président du Conseil de l’UE, Charles Michel, a présenté ses condoléances à la Turquie en tweetant : “Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles”.