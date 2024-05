Il y a une nouvelle série Vision qui arrive sur Disney+ avec Paul Bettany

Disney+ a donné le feu vert à une émission autonome pour Marvel’s Vision, . Paul Bettany reviendra pour incarner l’androïde/synthézoïde préféré de tous et les rapports indiquent que l’histoire reprendra . Il faudra cependant attendre longtemps puisqu’il ne sera diffusé sur la plateforme de streaming qu’en 2026.

Cela fait suite à l’annonce récente du PDG de Disney, Bob Iger, selon laquelle cela commencerait à être beaucoup plus pointilleux. . Le plan actuel est de réduire le nombre de spectacles de quatre à deux par an.

Pour ce qui est de Visionil n’est pas dirigé par Jacqueline Schaeffer, qui a créé WandaVision. Les tâches de showrunning incombent à Terry Matalas. Il a créé le crime sous-estimé 12 singes Émission de télévision et a agi en tant que showrunner pour la dernière saison de Star Trek : Picard, que ces premières saisons. Schaeffer travaillait sur une version antérieure du concept avant de passer au .

Si la présence de Matalas peut être une bonne nouvelle pour les fans de Marvel, c’est une mauvaise nouvelle pour les fans de Star Trek. Depuis le , les fans ont poussé Paramount à donner son feu vert à une série qu’ils ont appelée « Star Trek Legacy » avec Matalas à la barre. Ce serait une suite qui suit les événements de Picard saison trois, mise en lumière Star Trek : Voyager Seven of Nine et d’autres personnages de retour de la franchise des années 1990. Maintenant que Matalas a été récupéré par Marvel, il est peu probable que cela se produise. Entre ça et le il semble que le Trek des années 90 soit presque terminé.