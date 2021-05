Il y a une nouvelle carte de rapport 5G, chaque transporteur américain reçoit un trophée

Il y a un nouveau 5G bulletin de RootMetrics cette semaine, les gens soucieux des données accumulent des chiffres de vitesse et de fiabilité de partout au pays, puis les compilent en plusieurs graphiques faciles à digérer. Si vous recherchez un opérateur et que vous souhaitez avoir la meilleure expérience 5G, ce sont les types de rapports qui peuvent vous aider à influencer votre décision d’achat, c’est pourquoi vous verrez des études comme celle-ci citées dans des publicités télévisées et partout ailleurs.

Prenons un pic aux résultats nationaux, d’accord?

Sur les 65 marchés testés, il y a un point clé à retenir: aucun opérateur ne s’enfuit avec la couronne 5G à travers le pays. Comme indiqué, en ce qui concerne la disponibilité de la 5G, T-Mobile prend le gâteau. Lorsque la fiabilité du réseau est mesurée, Verizon gagne. Le suivi est AT&T, qui remporte la catégorie des vitesses de téléchargement. Oui, chaque porteur reçoit un trophée, alors félicitations à tous les trois, je suppose.

De ces trois catégories, il est indiqué par RootMetrics dans quelles villes vous aurez la meilleure expérience pour chaque opérateur. Par exemple, si avoir la 5G sur votre téléphone est le plus important, vous devriez être mon voisin et déménager à Portland, OR. Si vous faites cela, assurez-vous d’être un client AT&T, car le transporteur a obtenu un score de 92% en termes de disponibilité 5G. Si vous voulez des vitesses rapides, vous voudrez être un client Verizon qui vit à Lansing, MI. La vitesse médiane de la 5G uniquement enregistrée à 114,2 Mbps.

Vous pouvez voir les graphiques dandy pratiques ci-dessous. Ils montrent les chiffres réels du marché qui ont conduit aux victoires de la catégorie.

Si vous aimez lire ce genre de choses, vous pouvez consulter le rapport complet en suivant le lien ci-dessous.

