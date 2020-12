L’année 2020 a été extrêmement misérable, donc même les choses les plus inimaginables ne semblent pas nous choquer maintenant. Le nouvel ajout dans la liste des choses bizarres qui se sont produites en 2020 sont les « piments jalebis ». Oui, même le son est horrible, mais quelqu’un a en fait préparé ce plat, avec des poivrons et des épices.

La photo de ce jalebis épicé a été partagée sur les réseaux sociaux et vous ne pouvez pas blâmer les gens d’être choqués. Rempli de différents poivrons, le plat sucré traditionnel jalebi ressemble à un inadapté à cette assiette. La préparation ressemble à celle du piment paneer ou du poulet au piment, mais avec des jalebis dans l’assiette, l’aliment semble trop étrange pour être mangé.

Le jalebi est un plat sucré préparé à l’aide de maïzena et d’autres ingrédients. Comme il est trempé dans du sirop de sucre, le plat est extrêmement sucré. Partager l’image sur Twitter, un l’utilisateur a écrit, «J’ai vu ça sur Facebook. Chilly Jalebi? C’est quoi ce bordel? C’est un CRIME! »

Les commentateurs étaient aussi déconcertés que l’auteur de ce tweet. Alors qu’une personne qualifiait le piment jalebi de «désastreux», une autre a dit: «Pourquoi? Pourquoi est-ce sur mon TL. »

Lisez aussi: Dosa garni de pâtes? Ce nouveau combo de nourriture bizarre ne descend pas trop bien

Une autre personne a partagé la photo du jalebi et les utilisateurs de Twitter ont été naturellement dérangés de voir le plat sucré avec des poivrons. L’un a dit: «C’est au-delà du blasphème et du sacrilège ensemble.»

C’est au-delà du blasphématoire et du sacrilège réunis. – le RANJEET (@theonlyRanjeet) 9 décembre 2020

Un utilisateur de Twitter a partagé un GIF pour exprimer son choc face à cette combinaison inhabituelle.

Un autre a dit que c’est le verrouillage qui a fait perdre la raison aux gens.

Lockdown a vraiment fait perdre la raison à certaines personnes. – Kripal (@higher_keller) 9 décembre 2020

Lisez aussi: « Blasphème »: la recette virale bizarre de Maggi avec du caillé fait grincer des dents les internautes Desi

Bien que les jalebis soient consommés avec des plats épicés, c’est probablement pour la première fois que des jalebis épicés sont préparés. Dans certains endroits, samosa et jalebis sont une combinaison tandis que poha et jalebi sont une combinaison dans l’état du Madhya Pradesh. Dans l’état du Gujarat, une combinaison de fafda et de jalebi est appréciée.

Ce n’est pas la première fois que jalebi fait sensation sur les réseaux sociaux. Récemment, une personne a partagé une photo d’un bol de jalebis et a demandé à des non-Indiens d’identifier le plat.

Une personne appelée jalebi « ramen épicé » probablement parce qu’il est rond comme ramen, cependant, les jalebis sont beaucoup plus épais que les nouilles ramen.

Lisez aussi: Maggi avec Makki ki Roti? Une combinaison bizarre d’aliments pendant le verrouillage fait grincer des dents les internautes

Des utilisateurs de Twitter de différentes parties du monde ont partagé des photos du plat sucré qui ressemble à des jalebis, mais qui porte un nom différent dans leur pays. Une personne du Sri Lanka a déclaré qu’un plat similaire au jalebis s’appelle «Pani Walalu» dans son pays.