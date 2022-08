Il y a une histoire canadienne dans l’énorme projet de loi sur le climat de Joe Biden

Un projet de loi historique sur le climat qui vient d’être adopté par le Congrès américain pourrait avoir des répercussions sur la consolidation du rôle du Canada dans la transition vers des transports propres.

La législation adoptée la semaine dernière a établi un traitement fiscal préférentiel pour les véhicules électriques assemblés n’importe où en Amérique du Nord.

Cette approche faite en Amérique du Nord a fait la une des journaux en apportant une résolution à l’amiable à un irritant canado-américain qui durait depuis des mois.

Moins remarqué dans le projet de loi était un pot d’argent contenant des centaines de millions de dollars pour relancer une nouvelle industrie nationale dans les composants pour les batteries de véhicules électriques.

Les effets d’entraînement pourraient éventuellement se faire sentir de l’autre côté de la frontière, jusque dans les collectivités minières canadiennes éloignées.

Le problème est la préoccupation croissante des États-Unis à l’idée de devenir dépendants sur son grand rival géopolitique Chine, pour les minéraux critiques qui alimenteront les futurs véhicules.

Président Joe Biden invoqué la loi américaine sur la production de défense plus tôt cette année lui permettant de financer des projets qui réduiraient la dépendance vis-à-vis de ses rivaux américains.

Il obtient maintenant les fonds pour le faire : 500 millions de dollars américains mis de côté dans cette nouvelle loi, après que 600 millions de dollars supplémentaires aient été niché dans une récente Ukraine projet de loi d’assistance, au-dessus d’un ancien multimilliardaire programme de prêts.

Ces fonds sont désormais à la disposition de Biden pour mettre en œuvre son plan déclaré de développement de nouveaux fournisseurs de lithium, de nickel, de cobalt, de graphite et de manganèse, ainsi que de pompes à chaleur.

Une « opportunité » pour le Canada

Une partie de cet argent pourrait-elle créer de nouveaux projets de composants de batterie au Canada? Les responsables canadiens espèrent que ce sera le cas.

Ils pointent du doigt un document récemment mis en ligne sur la Maison Blanche site Internet d’un binational panneau : Il mentionne explicitement que le Canada est inclus comme source nationale en vertu de la loi américaine sur la production de défense et indique que cela crée des opportunités de coopération potentielles sur les minéraux critiques.

“Il y a une opportunité dans la façon [the bill is] structuré – pour en tirer parti », a déclaré Kirsten Hillman, ambassadrice du Canada à Washington, à CBC News lors d’une entrevue.

“Cela stimulera la production nationale [in the U.S.]. Il comprend également le Canada en tant que source intérieure. Nous attendons donc avec impatience les opportunités partagées.”

Le Zero Lab de l’Université de Princeton estime que le nouveau projet de loi budgétaire entraînera une baisse des émissions américaines de 42 %. Ce n’est pas aussi ambitieux qu’une version antérieure non adoptée du projet de loi connu sous le nom de Build Back Better, ou au niveau que les scientifiques disent arrêterait le réchauffement climatique, mais c’est un grand saut par rapport à la trajectoire actuelle des émissions. (Nouvelles de Radio-Canada)

L’histoire plus large du nouveau projet de loi, que Biden signera bientôt, est qu’il s’agit de loin de l’action fédérale américaine la plus importante jamais menée contre le changement climatique.

Il s’est passé avec relativement peu de couverture médiatique vendredi dernier, la politique du pays étant distraite par la perquisition du FBI au domicile de l’ancien président Donald Trump.

Qu’y a-t-il dans ce grand projet de loi sur le climat

Mais les analystes qui ont étudié le projet de loi ont prédit un impact majeur sur les émissions de carbone grâce à ses plus de 400 milliards de dollars canadiens en crédits d’impôt et en subventions pour un large éventail de projets énergétiques.

Ces estimations prévoient que les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis chuteront plus rapidement maintenant à n’importe où entre 31 pour cent et 42 pour cent par rapport aux niveaux de 2005, ce qui rapprocherait considérablement les États-Unis de la réalisation de leur objectif de 2030 dans le cadre de l’accord de Paris.

Selon le Zero Lab de l’Université de Princeton, la soi-disant loi sur la réduction de l’inflation éliminerait un milliard de tonnes de gaz à effet de serre de l’atmosphère, ce qui équivaut à réduire de 2 % toutes les émissions mondiales actuelles.

Mais il y a de l’incertitude dans les projections : l’une des raisons pour lesquelles les estimations varient si largement est qu’il est loin d’être clair à quelle vitesse les nouveaux projets énergétiques seront lancés.

REGARDER | Le crédit d’impôt américain pour les véhicules électriques modifie un allégement pour le secteur automobile canadien : Le crédit d’impôt américain pour les véhicules électriques modifie un allégement pour le secteur automobile canadien Les constructeurs automobiles canadiens ont poussé un soupir de soulagement après un projet de loi américain sur le climat qui aurait vu les crédits d’impôt à la consommation pour les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis élargis pour inclure les véhicules électriques, les batteries et les minéraux critiques produits en Amérique du Nord.

Voici un exemple de cette incertitude : Le crédit pour véhicule électrique dont on parle beaucoup.

Pendant près d’un an, ce fut un irritant purulent dans les relations canado-américaines. Une version antérieure du projet de loi, anciennement connue sous le nom de Build Back Better, permettait uniquement aux véhicules assemblés aux États-Unis d’accéder à certains crédits d’impôt.

Qu’est-il arrivé à cet irritant fiscal pour les véhicules électriques ?

Cela a déclenché des menaces de représailles commerciales. Ottawa a averti que le projet de loi violait le nouvel accord commercial nord-américain et éliminerait les emplois et les investissements dans l’automobile au Canada.

Biden parle du changement climatique et de l’énergie propre à la centrale électrique de Brayton le 20 juillet à Somerset, Mass. (Evan Vucci/Associated Press)

Le chef de l’Association des fabricants de pièces automobiles du Canada, Flavio Volpe, a qualifié le langage plus convivial du nouveau projet de loi final de soulagement pour les emplois canadiens : “C’est une balle esquivée”, a-t-il déclaré.

“Probablement plus d’un missile esquivé.”

Mais attendez. Il y a une mise en garde importante dans le nouveau langage plus convivial. Les constructeurs automobiles américains qualifient désormais le nouveau crédit de pratiquement inutile, dans les conditions actuelles.

Pour qu’une voiture électrique soit admissible au maximum de 7 500 $ US dans la nouvelle version du crédit, la batterie de la voiture aura de plus en plus besoin de composants nord-américains : de 50 % de la batterie en 2024 à 100 % en 2028.

Le problème? L’Amérique du Nord ne fabrique pas autant de composants de batterie.

“[No vehicles] serait admissible au crédit intégral lorsque des exigences supplémentaires en matière d’approvisionnement entreraient en vigueur. Zéro”, a déclaré un lettre d’un groupe de pression de l’industrie automobile américaine.

Le tellure raffiné est présenté à la raffinerie Rio Tinto Kennecott le mercredi 11 mai 2022 à Magna, Utah. La société minière de cuivre de l’Utah commencera à fabriquer le minerai rare utilisé dans les panneaux solaires qui était autrefois jeté avec les autres résidus miniers. (Rick Bowmer/Associated Press)

Une analyse pour le bureau non partisan du budget du Congrès américain projeté que seul un infime pourcentage de véhicules recevra le crédit d’impôt.

Dans une prévision budgétaire sur 10 ans pour le projet de loi, le CBO a estimé que le Trésor américain finirait par payer juste assez pour accorder le crédit complet à un peu plus d’un million de véhicules sur une décennie.

Cela représente moins d’un pour cent d’une estimation 150 millions ventes totales de véhicules aux États-Unis au cours de ces 10 années. Pendant cette période, un pourcentage croissant des véhicules vendus seront électriques.

La ligne de fond : Très peu de voitures devraient avoir suffisamment de composants nord-américains pour se qualifier.

C’est là que l’exploitation minière canadienne entre en jeu.

Un architecte clé de la version finale du projet de loi, le sénateur américain Joe Manchin, a déclaré à plusieurs reprises son scepticisme quant au plan initial.

Il a déclaré que cela n’avait aucun sens de se précipiter dans l’ère des véhicules électriques alors que le principal adversaire de l’Amérique a toujours la mainmise sur des intrants vitaux.

Cette carte montre les emplacements des premiers projets d’exploration actuellement en cours en Ontario pour les minéraux critiques. Il apparaît dans le nouveau document de stratégie du gouvernement provincial pour le secteur publié plus tôt cette année. (Gouvernement de l’Ontario)

Mais après que Manchin a visité le Canada plus tôt cette année, il a estimé que les deux pays devraient travailler plus étroitement ensemble sur les minéraux.

Ce nouveau projet de loi semble conçu pour faire exactement cela, grâce aux crédits d’impôt pour les véhicules nord-américains et à l’argent pour les projets de minéraux critiques.

Si les sociétés minières américaines veulent avoir accès à une partie de cet argent, elles peuvent soumettre des propositions au gouvernement américain.

Projet minier québécois

Il se trouve qu’une entreprise qui lorgne sur les fonds publics américains a un investissement important au Québec.

Keith Phillips, président de Piedmont Lithium, dont le siège est en Caroline du Nord, a déclaré qu’il n’était pas encore clair sur les conditions que le gouvernement américain fixera et sur les projets qu’il envisage de financer.

Plus de détails sur l’administration du projet de loi seront révélés dans des règlements qui seront rédigés au cours des prochains mois.

Le minerai est transporté de la mine de cuivre Bingham Canyon de Kennecott le mercredi 11 mai 2022 à Herriman, Utah. Rio Tinto commencera à fabriquer du tellure, un minéral rare utilisé dans les panneaux solaires qui était autrefois jeté avec les autres résidus miniers, à la raffinerie de Kennecott. (Rick Bowmer/Associated Press)

“Je ne suis pas sûr que quiconque sache exactement quelles sont les priorités”, a déclaré Phillips dans une interview.

Son entreprise est minoritaire investisseur dans une mine de lithium au Québec qui devrait maintenant commencer à produire l’année prochaine.

Le prochain objectif est de construire une usine au Québec pour la transformation à valeur ajoutée avec le partenaire majoritaire, l’australien Sayona Mining.

Le projet n’en est qu’à ses balbutiements et aucun site n’a encore été choisi.

Phillips a déclaré qu’une usine similaire coûterait 600 millions de dollars américains à construire aux États-Unis et il a déclaré que l’argent public est une bouée de sauvetage pour les projets que les banques ont peu soutenus.

“Bien sûr, ce serait une priorité”, a-t-il déclaré à propos du potentiel des prêts fédéraux américains.

“Si l’aide gouvernementale pouvait être impliquée, c’est très utile.”

Bâtir une industrie nord-américaine des batteries

Le gouvernement canadien a aussi récemment budgétisé 4 milliards de dollars développer le secteur des minéraux critiques du pays.

Pourtant, l’Amérique du Nord commence loin derrière.

Le Canada, par exemple, possède une part infime des gisements de lithium, de cobalt et de manganèse découverts dans le monde.

Brian Kingston, chef de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, s’est dit soulagé par certains des changements apportés au projet de loi américain.

Mais il est toujours préoccupé par le fait que les constructeurs automobiles ne peuvent pas atteindre les objectifs de vente zéro émission fixés par Ottawa sans des améliorations majeures de la capacité de recharge, de l’infrastructure énergétique et des incitations à la vente.

Quant à une chaîne d’approvisionnement de batteries nord-américaine, il a déclaré: “[It] n’émergera pas du jour au lendemain.”