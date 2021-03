Il y a une grande différence entre la santé et la forme physique, et l’Apple Watch le définit parfaitement

Les appareils portables et les montres intelligentes de fitness continuent d’être très intéressants pour les acheteurs potentiels, en termes de capacités de suivi et de surveillance de la santé qu’ils continuent d’offrir. C’est un espace assez compétitif, mais peu de dispositifs portables font beaucoup mieux le suivi et le guidage que l’Apple Watch. Si vous avez acheté une nouvelle Apple Watch ou que vous envisagez de dépenser pour une, vous devez savoir qu’il y a beaucoup à la montre au-delà de ce que vous entendez ou lisez le plus. Autrement dit, il existe toute une gamme de fonctionnalités de suivi de la condition physique qui devraient vous aider à suivre votre transpiration, à surveiller votre plage de fréquence cardiaque pendant l’activité et même à partager des entraînements avec des amis. Nous n’avons pas encore le service Apple Fitness + en Inde, mais ne vous inquiétez pas, car l’Apple Watch fait un très bon travail pour vous guider et être le mauvais flic lorsque vous vous relâchez.

Il y a une grande différence entre la santé, le bien-être et la forme physique. Quelque chose que beaucoup d’utilisateurs ont tendance à confondre assez régulièrement. Il y a une différence, même s’ils sont fortement liés les uns aux autres. La santé définit à peu près le fonctionnement général de votre corps. La santé, par exemple, inclurait des aspects tels que la glycémie, les niveaux d’oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque au repos et active, la graisse corporelle, les niveaux de stress, la qualité de votre lavage des mains, etc. La forme physique, qui découle de cet état de bien-être, concerne davantage l’exercice, la réaction de votre corps aux différents niveaux d’activité et le muscle ainsi que le conditionnement du système nerveux pour être actif. Surveiller ce que vous mangez et contrôler votre poids relève en grande partie de la santé, tandis que la course ou les entraînements quotidiens sont définis comme la forme physique.

L’Apple Watch ajoute cet angle de motivation avec quelque chose que vous auriez peut-être déjà vu. Les anneaux d’activité. Ce sont un journal visuel rapide de combien vous avez bougé, exercé ou combien de fois vous vous êtes réellement levé et étiré vos jambes, chaque jour. Plus vous êtes actif, plus vite vous terminerez les anneaux. Plus vous êtes paresseux, les bagues resteront incomplètes et vous aurez probablement un sentiment tout aussi incomplet à la fin de la journée. Que vous soyez au travail, à domicile ou même lors d’une escapade décontractée d’un week-end dans le centre commercial voisin (n’oubliez pas vos masques faciaux), ces bagues exigent votre attention et, pour être honnête, peuvent et doivent être complétées quel que soit l’endroit. vous êtes ou quel est votre programme de la journée.

L’application Workout de l’Apple Watch vous permet de vous familiariser avec la routine de remise en forme habituelle. Peu importe ce qui vous plaît, il y a de fortes chances que ce soit là. Course à pied, jogging, cyclisme, natation, randonnée, danse, escalier, elliptique, musculation fonctionnelle, entraînement de base, même yoga, certains ayant d’autres options pour l’intérieur et l’extérieur. Choisissez ce que vous voulez pour la journée et l’Apple Watch enregistrera les métriques, y compris les changements d’altitude.

Ajoutez les données biométriques que l’Apple Watch ajoute à vos données de fitness, et vous obtiendrez une image plus saine de vos performances. Par exemple, et cela est particulièrement vrai pour l’Apple Watch Series 6, vous avez la possibilité d’enregistrer vos niveaux d’oxygène dans le sang. Le matériel utilisé pour cela est composé de quatre groupes de LED et de quatre photodiodes qui se trouvent à l’arrière de la montre. Le suivi de la fréquence cardiaque reste une force de l’Apple Watch au fil des générations, et vous aurez une meilleure idée des zones de fréquence cardiaque à différentes étapes d’activité et de routine. La montre vous avertira également au cas où elle détecte des signes inhabituels de fréquence cardiaque basse ou élevée, généralement les premiers signes d’une maladie grave.

Il y a aussi l’angle compétitif, qui vous permet également d’amuser vos amis. D’une certaine manière, tout le monde peut rester en forme et en bonne santé, pour le plus grand bien de l’humanité. Vous commencez par partager vos anneaux d’activité et les détails de votre entraînement avec des amis et commencez à concourir. Vous pouvez également envoyer et accepter des défis de compétition. Si jamais vous vous plaignez du manque de motivation, maintenant vous ne pouvez vraiment plus. Tout cela est disponible dans l’application Fitness sur votre iPhone, le même iPhone qui est associé à l’Apple Watch que vous portez.

À la fin de l’année dernière, Apple a ajouté un nouvel outil à l’arsenal de l’Apple Watch: la montre peut désormais surveiller et classer votre condition cardio-vasculaire, ce qui est considéré comme un indicateur très précis de votre santé globale. Vous devez exécuter iOS 14.3 sur votre iPhone et watchOS 7.2 sur votre Apple Watch pour mesurer la condition cardiorespiratoire en termes de quantité d’oxygène que votre corps peut utiliser pendant l’exercice.

En Inde, vous pouvez acheter trois variantes de l’Apple Watch pour le moment. L’ensemble des fonctionnalités varie en fonction du modèle ou de la génération, mais les principaux atouts du suivi de la condition physique restent cohérents, quelle que soit l’Apple Watch que vous achetez. La dernière génération d’Apple Watch Series 6 est proposée à partir de Rs 40,900, tandis que l’Apple Watch SE est proposée à partir de Rs 29,900. Si vous êtes d’accord avec l’ancienne génération d’Apple Watch Series 3, ces prix commencent Rs 20,900.