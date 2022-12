Il y a une explication pour les toilettes sans couvercle et ça va vous surprendre

C’est bizarre de tomber sur des toilettes sans siège ni couvercle. Droit? Nous pensons souvent que quelqu’un l’a peut-être vandalisé ou volé. Bien que cela puisse parfois être le cas, il est parfois retiré uniquement à des fins d’hygiène. Toilet Guru, un site Web, a publié une explication détaillée à ce sujet.

Expliquant que ce ne sont pas les pots indiens ou les toilettes à la turque qui sont mentionnés dans ce scénario, le site a déclaré : “Parfois, vous constaterez qu’il manque un siège à une toilette. Je ne parle pas de toilettes à la turque, mais d’une commode en porcelaine surélevée qui a des trous pour monter un siège et un couvercle mais n’a ni l’un ni l’autre. Il semble avoir besoin d’un siège, mais le siège manque. Pourquoi le propriétaire fait-il cela ? C’est pour l’hygiène. Les toilettes peuvent être beaucoup plus propres sans siège.”

Maintenant, vous devez avoir souvent remarqué que les sièges des toilettes sont généralement en plastique souple et poreux ou en bois peint. Selon Toiler Guru, “cette surface douce et poreuse offre de nombreuses possibilités à la saleté et aux micro-organismes de s’installer, et il est presque impossible de la nettoyer complètement”.

Vous vous demandez pourquoi ? Le site a en outre expliqué que les toilettes avec des sièges ou des couvercles sont plus difficiles à nettoyer autour de la charnière et sous l’arrière du siège à nettoyer, contrairement à celles qui n’en ont pas, qui peuvent facilement être nettoyées avec une simple lingette.

Les toilettes sans siège ni couvercle ne sont peut-être pas très courantes dans de nombreuses régions du monde, mais elles le sont en Europe. Les toilettes sans siège et sans couvercle garantissent la propreté et préviennent également les infections. Maintenant que vous savez tout, aimeriez-vous toujours utiliser des toilettes avec abattant et siège ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

