Il y a une différence clé entre le discours de Noël du roi Charles et celui de feu la reine

Le service d’inhumation du monarque a eu lieu au lieu de culte et elle a été inhumée dans la chapelle commémorative George VI, à St George’s, avec son mari le duc d’Édimbourg.

Dans ce discours, il a déclaré: «Nous lui devons la dette la plus sincère qu’une famille puisse avoir envers sa mère; pour son amour, son affection, ses conseils, sa compréhension et son exemple.

Le message de Noël du roi a été enregistré dans le cahier de la chapelle Saint-Georges, où la famille royale s’est assise pendant le service d’engagement de la reine, et pendant l’émission, la chorale de la chapelle Saint-Georges, à Windsor, interprétera l’hymne national et chantera un chant de Noël.

En arrière-plan, vous pouvez apercevoir un grand sapin de Noël décoré d’ornements, qui sont apparemment fabriqués à partir de matériaux durables, notamment du papier et du verre, ainsi que des produits naturels comme des pommes de pin.

En tant que prince de Galles, le roi a régulièrement exprimé ses préoccupations concernant la menace pour l’environnement et s’est efforcé de rassembler les gouvernements et les secteurs privé et public pour trouver des solutions à la crise du changement climatique.