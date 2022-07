Il y a une déflation dans certains articles alors que Wingstop note une baisse des prix des ailes de poulet

Il y a trois mois, Wingstop a mis un choc dans sa publication de résultats : il voyait une DÉFLATION dans les coûts des ailes de poulet avec os.

La chaîne de poulet a réitéré la tendance avec ses derniers résultats jeudi matin et son action a rebondi de 20% aux nouvelles.

“Nous bénéficions d’une déflation significative des ailes non désossées”, a déclaré le PDG Michael Skipworth.

À une époque où de nombreux consommateurs ont peut-être oublié ce qu’est la déflation, Wingstop a expliqué que les prix des ailes de poulet avec os ont chuté de 19 % d’une année sur l’autre au cours du dernier trimestre.

Les ailes de poulet étaient un élément de menu populaire au début de la pandémie de Covid-19. Coincés à la maison, les consommateurs les ont commandés par dizaines alors que la délicieuse friandise se transportait bien pour un dépôt sans contact à la porte. La demande plus élevée a inauguré ce qui allait devenir une tendance à mesure que la pandémie se poursuivait : pénuries et prix plus élevés

Avance rapide vers les derniers résultats de Wingstop : la baisse des coûts des ailes a aidé Wingstop à battre facilement les estimations de bénéfices, malgré une perte de revenus.

Le bénéfice net a atteint 13,3 millions de dollars, ou 44 cents par action, contre 11,3 millions de dollars, ou 38 cents par action, il y a un an. Hors éléments, la société a gagné 45 cents par action, dépassant largement les 36 cents par action, s’attendaient les analystes interrogés par Refinitiv.

Les revenus ont grimpé à 83,8 millions de dollars contre 74 millions de dollars l’an dernier, mais étaient inférieurs aux 86,1 millions de dollars prévus par les analystes.

Wingstop n’était pas seul. La chaîne de fast-casual Noodles & Co. a rapporté résultats Mercredi après midi. Devinez ce qu’il a dit?

“Nous avons récemment vu les prix des produits de base clés tels que le poulet baisser considérablement par rapport à des niveaux record”, a déclaré le PDG Dave Boennighausen.

Mais voici ce qui est un peu bizarre. En début de semaine, le Le ministère américain de l’Agriculture a relevé son estimation du prix de gros de la volaille à un gain de 26 % à 29 % cette année par rapport à une prévision antérieure de 20 % à 23 %.

L’augmentation des prévisions suggère que les prix du poulet pourraient continuer à augmenter au cours de la seconde moitié de l’année. Cependant, le plus grand producteur de volaille du pays, Pilgrim’s Pride, a fait la lumière là-dessus lorsqu’il a rapporté résultats du deuxième trimestre après la fermeture du mercredi.

Lors de sa présentation par conférence téléphonique, la société a fourni des détails sur les stocks et les prix. La situation varie considérablement selon les morceaux de poulet.

Voici un échantillon : les stocks de poitrines de poulet ont diminué de 7 % d’une année sur l’autre, tandis que les stocks de viande brune sont inférieurs de 15 % à la moyenne quinquennale de juin. Cependant, les stocks d’ailes sont nettement plus élevés – ils ont augmenté au cours du dernier trimestre et sont maintenant 31% au-dessus de la moyenne quinquennale de juin.

Tout cela a un impact sur les prix. Selon Pilgrim’s Pride, les prix des poitrines de poulet, des filets et des quartiers de cuisse ont tendance à être plus élevés que les autres années récentes – mais les prix des ailes ont chuté.

La raison peut avoir son origine dans une mesure de réduction des coûts que de nombreux restaurants à service rapide ont prise il y a plusieurs mois. Alors que les prix des ailes montaient en flèche, les entreprises ont retiré les ailes du menu et les ont remplacées par des ailes désossées, qui sont en fait fabriquées à partir de viande de poitrine de poulet, a déclaré Pilgrim’s Pride lors de son appel. Wingstop a également lancé un restaurant virtuel appelé Thighstop.

“Donc, avec cela, nous avons vu une baisse très rapide du prix des ailes par rapport aux prix que nous avons aujourd’hui”, a expliqué Pilgrim’s Pride. La société a ajouté qu’une certaine saisonnalité est également en jeu dans les prix des ailes puisque les saisons de football et de basket-ball sont terminées, et que ces événements sportifs ont tendance à stimuler la demande d’ailes de poulet.

Pilgrim’s Pride a déclaré qu’il s’attend à ce que les prix des ailes recommencent à augmenter alors que ces sports se préparent pour leurs prochaines saisons.

Mais pour le moment, les restaurants bénéficient d’un léger allègement des prix, et les investisseurs verront comment cela se déroulera lorsque la société mère de KFC, Yum Brands, publiera ses résultats mercredi prochain et que la société mère de Popeyes, Restaurant Brands, publiera ses résultats jeudi.

Quant à Noodles & Co., elle a également pris une décision stratégique qui a aidé ses résultats. Boennighausen a déclaré à CNBC qu’il utilise désormais une coupe de poitrine de poulet plus efficace qui produit moins de déchets et augmente les marges bénéficiaires.

—CNBC Amélie Lucas contribué à ce rapport.