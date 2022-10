Il y a une crise du coût de la vie derrière le cirque politique au Royaume-Uni

Rien n’est étranger21:50La crise derrière le cirque politique au Royaume-Uni

Près de huit millions de personnes au Royaume-Uni ont du mal à payer leurs factures en ce moment, selon enquêtes financières récentes .

Du chauffage à la nourriture, le coût de la vie a augmenté de façon astronomique. Certaines personnes renoncent même aux services publics pour économiser de l’argent.

C’est la toile de fond de l’agitation politique qui a dominé les gros titres ces dernières semaines, avec Liz Truss démissionnant du bureau du Premier ministre après seulement 45 jours de leadership, et Rishi Sunak étant choisi comme prochain dirigeant britannique plus tôt cette semaine.

Rishi Sunak prononce son premier discours en tant que Premier ministre devant le 10 Downing Street, dans le centre de Londres, où il a promis de gagner la confiance des Britanniques. (Daniel Leal/AFP/Getty Images)

Cette semaine sur Rien n’est étrangernous entendons deux résidents britanniques parler de leurs défis quotidiens et de ce qu’ils pensent du paysage politique actuel.

Avec:

Sharron Spice, dans la trentaine et vit à Londres.

Christina Adane, militante en résidence à Bite Back 2030.

