Il y a une confrontation avec l’ami de Beedy sur « Toya & Reginae »

Bonne journée de la bosse ! Nous sommes juste à un jour d’un tout nouvel épisode de Toya et Réginae et nous avons un extrait exclusif pour votre plus grand plaisir.

Ce clip est bon ! Dans le prochain épisode de Toya et Réginae, Beedy amène sa petite amie peu appréciée, Mel, à l’anniversaire de sa grand-mère et ça ne se passe pas bien du tout. Découvrez le clip ci-dessous:

Pouvez-vous croire que Mel a eu le courage d’aller si fort contre Toya et Reginae ?! Ouf Chili, Beedy aurait certainement pu la laisser à la maison et se retrouver APRÈS la fête d’anniversaire. Aurais-tu fait les choses différemment si tu étais Mel ? Et si tu étais Beedy ? Pensez-vous que Toya et Reginae avaient tout à fait raison de dire ce qu’elles ont fait ?

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode de Toya & Reginae de cette semaine :

Les choses tournent mal dans la famille lorsqu’un invité non invité se présente à la fête d’anniversaire de Mme Anita. Reginae révèle la vérité sur les allégations et a le cœur brisé à cause d’Armon. Beedy partage une mise à jour choquante avec Toya sur sa vie amoureuse.

Le tout nouvel épisode de Toya et Réginae Épisode 102 – Birthday Brawl est diffusé le jeudi 1er septembre à 21 h HE/20 h CT sur WE tv.

Allez-vous regarder ?