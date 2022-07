Il y a une autre chance d’attraper une super lune mercredi

Si vous avez raté la super lune du mois dernier, vous avez une autre chance.

La pleine lune de ce mois-ci est mercredi. Dans le même temps, l’orbite de la lune la rapprochera de la Terre que d’habitude. Ce combo cosmique s’appelle une super lune.

Cela peut faire apparaître la lune légèrement plus grande et plus lumineuse, si le temps le permet.

L’un des noms de la pleine lune de mercredi est la “Buck moon” – une référence à la période de l’année où de nouveaux bois poussent sur les cerfs mâles ou les mâles.

La super lune du 14 juin était la “lune des fraises” car c’est la pleine lune au moment de la récolte des fraises.

The Associated Press