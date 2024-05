Ajoutant un matériau combustible à l’enfer du malaise de l’IA qui balaie le monde, le réalisateur Brad Peyton « (Journey 2: The Mysterious Island », « San Andreas », « Rampage ») connaît une saine montée d’adrénaline dans sa carrière de cinéaste hollywoodien qui semble n’avoir pas de plafond comme en témoigne son dernier projet divertissant.

Son nouveau thriller de science-fiction sur Netflix, « Atlas », combine un assaut explosif d’action mécanique de type « Titanfall » associé à des thèmes d’actualité entourant notre appréhension inhérente face à l’empiétement de l’intelligence artificielle dans tous les aspects de notre vie quotidienne.

Avec Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown et Mark Strong, « Atlas » démarre sur une Terre dans un futur proche, au lendemain chaotique d’un soulèvement apocalyptique de robots.

Le réalisateur Brad Peyton et Jennifer Lopez sur le tournage d' »Atlas » (Crédit image : Netflix)

Atlas Shepherd (Lopez) est un analyste de données militaires très méfiant à l’égard de l’IA qui insiste pour faire équipe avec une unité de Rangers dirigée par le colonel Elias Banks (Brown) pour traquer un androïde renégat nommé Harlan (Liu) sur une planète isolée. Shepherd doit surmonter ses peurs profondes et créer des liens avec une aimable IA appelée Smith installée à l’intérieur de sa combinaison blindée si elle veut avoir une chance de détruire le robot terroriste génocidaire et de rentrer chez elle en toute sécurité.

Peyton est un réalisateur instinctif qui continue de perfectionner son art au cours de la dernière décennie en s’en tenant aux types de narration d’action et d’aventure qu’il aime.

« J’ai grandi en aimant l’invitation à découvrir un monde de science-fiction aussi riche que possible », a déclaré Peyton à Space.com. « Quand j’étais enfant, j’ai découvert que James Cameron était canadien, et je suis canadien. Donc, à 13 ans, je vais voir « Terminator 2″, vous pouvez imaginer l’impact que quelque chose comme ça a sur vous lorsque vous découvrez qu’un Canadien d’une région rurale puisse aller à Hollywood et faire CE film. Cela m’a un peu époustouflé. En tant qu’adolescent, je ne pensais pas en tant que cinéaste, c’est en tant qu’être humain que cette possibilité s’est infiltrée en moi. Je n’avais jamais imaginé cela auparavant. »

Cameron a toujours été une grande source d’inspiration pour Peyton dans tous ses projets et, sur le plan tonal, cela se voit de manière plus visible dans le troisième acte implacable du film.

« Il a une ambiance de type » Aliens « en raison de son caractère granuleux », explique-t-il. « L’autre point de référence, et c’est vraiment étrange, c’est ce film que j’ai vu en 1989 et qui s’appelait ‘Robot Jox’. Ce film a planté une graine. Ce que j’aime dans ces films, c’est que ce sont des histoires serrées qui ont des récits très ciblés maintenant, mais ce que j’aime chez eux, c’est qu’ils ne sont pas indulgents. d’une certaine manière, ils avancent simplement dans l’histoire qu’ils essaient de raconter et j’adore réaliser des films comme celui-là.

« J’aime vous faire voyager et ensuite vivre cette expérience. Je pense que les années 90 et le rythme de ces films m’ont beaucoup affecté. Ces films avaient des personnages vraiment géniaux, des histoires succinctes et de très grands concepts assortis de talent. qui était intéressé à raconter ce genre d’histoires.

Simu Liu incarne le méchant Harlan dans « Atlas » de Netflix (Crédit image : Netflix)

En ce qui concerne son casting exceptionnel, Peyton souligne comment Simu Liu (« Shang-Chi et la légende des dix anneaux ») a été choisi pour incarner le méchant méchant de l’IA du film.

« En toute honnêteté, Simu s’en est pris à nous », se souvient Peyton. « Je pense qu’il a vu l’opportunité de jouer un méchant avec ce rôle. Au début, j’ai probablement eu la même pensée que tout le monde, à savoir : ‘Ce type est trop gentil pour jouer un méchant.’ C’est un compatriote canadien et l’un des gars les plus gentils que j’ai jamais rencontré. J’étais très impliqué avec lui pour faire quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant. C’est de là que viennent les yeux bleus et les motifs dans ses cheveux. Les contacts étaient si bleus qu’il pouvait à peine voir quoi que ce soit. Donc, quand il est sur le plateau, il regarde les gens mais il regarde plutôt à travers les gens, ce qui rendait cela encore plus effrayant parce qu’il ne pouvait pas vraiment se concentrer sur eux. des choses dont je me délectais tous les jours. Sterling, Jen, Simu, sont toutes des stars de cinéma !

« Je voulais travailler avec Mark Strong depuis « Body of Lies ». Travailler avec l’ensemble du casting était un peu un rêve car ce sont tous des acteurs de haut calibre qui l’apportaient tous les jours. Avec Simu en particulier, ce sur quoi nous nous sommes attachés, c’était en quelque sorte une pierre de touche pour nous deux. c’est qu’on ne peut pas vraiment mettre le doigt sur sa position. Je trouve que les gens qui en disent le moins, qui ne révèlent pas leur comportement, sont les personnes les plus effrayantes que j’ai jamais rencontrées. j’ai besoin d’en dire beaucoup. »

Jennifer Lopez pilote son robot militaire dans « Atlas » (Crédit image : Netflix)

Peyton pensait qu’avec Jennifer Lopez à bord, il incluait quelqu’un qui était un interprète remarquable et que, avec le bon morceau de matériel, avec le bon cinéaste, il brillerait d’une manière unique.

« J’ai adoré « Out of Sight » et j’ai adoré « The Cell ». Ce sont des films très distincts dans sa filmographie. Je me suis donc beaucoup concentré sur le personnage, puis j’ai élaboré un processus qui l’aiderait à la soutenir et à obtenir la meilleure performance. Pour moi, ce fut une expérience vraiment enrichissante de pouvoir travailler si intimement avec elle.

« Beaucoup de ces scènes la montrent en costume mécanique, Greg [Cohan] j’exprime Smith dans une cabine de son à côté de mes moniteurs, et je lui parle et c’est tout. Et c’est l’une des actrices les plus intuitives avec qui j’ai jamais travaillé. Pour quelqu’un qui travaille sur l’intuition, vous devez lui laisser de l’espace afin de lui permettre de le ressentir. Elle est phénoménale dans le film et je pense que c’est l’une de ses meilleures performances depuis très, très longtemps. »

Sterling K. Brown mène les héroïques Rangers dans « Atlas » (Crédit image : Netflix)

L’acteur Sterling K. Brown, lauréat d’un Emmy et nominé aux Oscars (« This is Us », « American Fiction »), incarnait également la même puissance de superstar que Peyton a eu la chance d’ajouter.

« Il y a une certaine chose que possèdent les stars de cinéma », explique Peyton. « Il y a un charisme et une façon dont ils prennent la réalité d’une scène et se l’approprient. Ils augmentent la sensation du décor. Ils augmentent le sentiment de la pièce. C’est le charisme qu’ils ont et Sterling l’a. Et bien sûr, il a été nominé pour un Oscar depuis que je travaille avec lui.

« La raison pour laquelle vous êtes attiré par le fait de voir ces trois-là ensemble est qu’ils sont des stars de cinéma à part entière. Et les rôles qu’ils jouent dans ce film soutiennent cela parce que c’est le type de matériel sur lequel j’aime travailler. J’aime donner les gens sont d’excellentes présentations, des personnages charnus, de grandes morts s’ils doivent mourir, mais c’est un traitement de star de cinéma et ces trois personnes occupent parfaitement cet espace. «

« Atlas » est diffusé exclusivement sur Netflix à partir du 24 mai 2024.