Il y a un nouveau jeu Godzilla pour Android

Godzilla, pour moi, est à la hauteur de la franchise Alien. C’est mon enfance, donc chaque fois que quelque chose de la marque Godzilla arrive sur Google Play, vous feriez mieux de croire que je le vérifierai. Malheureusement, TOHO, la société derrière Godzilla, n’a pas le meilleur bilan en tant qu’éditeur de jeux. En fait, il n’y a peut-être que quelques jeux Godzilla dans l’histoire qui valent vraiment la peine d’être joués, avec le dernier, Ligne de combat Godzilla, non classé parmi ceux-ci.

En 2021, il faut voir ces graphiques pour les croire. Ils ne sont tout simplement pas bons pour une franchise aussi grande que Godzilla. Au-delà du look, le gameplay lui-même semble assez médiocre à moyen. Dans le jeu, vous collectez des monstres et des objets militaires, créant des équipes pour affronter les étapes de la bataille. Nous le voyons depuis des années maintenant, mais cela n’est pas aidé par le fait qu’il existe de nombreux achats intégrés disponibles pour donner à votre équipe de meilleures chances de battre les ennemis. Tout est tellement répétitif de nos jours, et merde, Godzilla mérite tellement plus.

Du côté positif, Singular Point sort sur Netflix ce mois-ci. Je suis assez pompé pour ça. Si vous voulez essayer ce jeu pendant que nous attendons, suivez le lien ci-dessous.