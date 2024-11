Il y a un nouveau candidat pour le meilleur film d’horreur de 2024, avec des scores critiques presque parfaits

Hérétique Hérétique

Je suis toujours à la recherche de bons nouveaux films d’horreur et j’ai consommé pratiquement toute la liste des « meilleurs films » de 2024. Cependant, il semble y avoir une entrée tardive pour ce qui pourrait terminer l’année près du sommet, ou du moins dans les prochains mois. les 3 premiers.

Ce serait Heretic, qui sortira en salles dans quelques jours, le 8 novembre. Des dizaines de critiques ont été publiées, 83 pour être exact, et le score a été augmenté depuis les années 80 et les années 90 jusqu’à un certifié frais 95% sur Tomates pourries. Les stars du film, entre autres, Hugh Grant, qui aurait un rôle incroyable en tant que méchant dans le film. Voici le synopsis officiel :

« Deux jeunes missionnaires sont obligés de prouver leur foi lorsqu’ils frappent à la mauvaise porte et sont accueillis par un diabolique M. Reed (Hugh Grant), pris au piège dans son jeu mortel du chat et de la souris. »

Ce score place Heretic à égalité au troisième rang des meilleurs films d’horreur de 2024, bien que, selon vos goûts personnels, vous puissiez l’élever au premier rang après l’avoir vu. Voici la liste :

1) Tard dans la nuit avec le diable

2) Bizarrerie

3) Infesté

3) En flammes

3) Étrange chérie

3) Hérétique

Hérétique Hérétique

Oui, c’est une égalité à quatre pour la troisième place, même si honnêtement, je pense qu’Oddity est un peu surfait et lui donnerait une note inférieure à celle des autres. J’ai aussi plus aimé Infesté que Late Night with the Devil et Strange Darling est actuellement mon film d’horreur préféré de l’année, même si je suppose que vous pourrait classez cela comme étant plutôt un thriller. Quoi qu’il en soit, avec ce genre de scores, Heretic n’est qu’à un point ou deux du numéro 1, et il pourrait y arriver à mesure que de nouvelles critiques arriveront. Voici un échantillon de ce que les critiques aiment, encore une fois, principalement axés sur Hugh. Accorder:

Le spectateur – « C’est agréable de voir Grant s’amuser autant. Toutes ces années en tant que star de comédie romantique où il s’avère que ce pour quoi il est le plus bon, c’est d’être complètement mauvais.

Salut les gars – « Heretic a des performances fascinantes, des visuels étranges et des dialogues soigneusement conçus. En confiant à Grant ce rôle audacieux, Beck et Woods apportent une nouvelle voix à l’horreur moderne, faisant de Heretic un ajout inoubliable au genre.

Petits mensonges blancs – « L’hérétique peut chercher à ébranler votre foi dans le divin, mais cela renforce véritablement la croyance en Hugh Grant. »

Même si Hugh Grant constitue le principal attrait, tous les performances sont saluées, notamment celle de Sophie Thatcher, dont le rôle marquant était dans les Yellowjackets, toujours en cours. Son homologue missionnaire est Chloe East, dont je n’avais jamais entendu parler auparavant, mais elle est également censée être excellente. J’ai hâte de voir cela par moi-même dans quelques jours.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, Ciel bleu et Instagram.

Récupérez mes romans de science-fiction le Série Herokiller et La trilogie Earthborn.