Il y a un moyen de retourner au travail et d’obtenir des allocations de chômage de 300 $

L’administration Biden les a soulignés comme un avantage pour les employeurs et les travailleurs: les entreprises en difficulté peuvent réembaucher des travailleurs à temps partiel et les employés n’ont pas à subir une réduction de salaire pour retourner au travail.

«C’est une façon d’obtenir cette prime hebdomadaire pour les travailleurs et de la faire payer par le gouvernement fédéral», a-t-elle déclaré.

Les entreprises peuvent trouver plus facile d’embaucher si elles peuvent offrir l’équivalent d’un «bonus» hebdomadaire de 300 $ en plus du salaire à temps partiel, a déclaré Houseman.

Les démocrates et la Maison Blanche disent qu’il n’y a aucune preuve que les allocations de chômage provoquent une pénurie de main-d’œuvre. D’autres facteurs – comme les devoirs de garde d’enfants et un virus encore répandu – sont à blâmer, disent-ils.

Les républicains et les groupes d’affaires ont cité cette absence comme une preuve que l’amélioration des allocations de chômage met les travailleurs à l’écart.

Les États – Arkansas, Montana, Mississippi et Caroline du Sud – sont dirigés par des gouverneurs républicains. D’autres peuvent rejoindre leurs rangs.

Tous les États offrent des allocations de chômage partielles et les travailleurs demandent l’aide.

De plus, les règles qui s’appliquent à chaque programme peuvent limiter la disponibilité de certains travailleurs.

Mais les allocations de chômage partiel nécessitent généralement une réduction plus substantielle des heures de travail (par rapport à l’indemnité de chômage partiel) pour qu’une personne soit éligible.

La loi fédérale exige que les heures de travail des travailleurs soient réduites d’au moins 10% et pas plus de 60% pour qu’ils puissent bénéficier de programmes d’indemnisation à temps partiel. Les États peuvent cependant adopter des bandes plus étroites.

Une réduction plus importante donnerait généralement droit à une personne pour des allocations de chômage partiel, a déclaré Houseman.

« Il faudrait que vous soyez ramené à temps partiel pour vous qualifier », a déclaré Houseman.