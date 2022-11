Il y a un meilleur moment de la journée pour faire de l’exercice pour la santé cardiaque des femmes

En effet, la plupart des directives de santé publique ignorent complètement le rôle du moment, a déclaré Albalak, choisissant de se concentrer principalement sur « exactement à quelle fréquence, pendant combien de temps et à quelle intensité nous devrions être actifs » pour obtenir le plus de bienfaits pour la santé cardiaque.

De nouvelles recherches suggèrent que pour les femmes dans la quarantaine et plus, la réponse semble être oui.

Pour le savoir, elle et ses collègues se sont tournés vers les données précédemment collectées par la UK Biobank qui suivaient les schémas d’activité physique et l’état de santé cardiaque de près de 87 000 hommes et femmes.

Les participants étaient âgés de 42 à 78 ans et près de 60 % étaient des femmes.

Tous étaient en bonne santé lorsqu’ils étaient équipés d’un tracker d’activité qui surveillait les habitudes d’exercice au cours d’une semaine.

À son tour, l’état cardiaque a été surveillé pendant une moyenne de six ans. Pendant cette période, environ 2 900 participants ont développé une maladie cardiaque, tandis qu’environ 800 ont eu un accident vasculaire cérébral.

En empilant les «incidents» cardiaques par rapport au moment de l’exercice, les enquêteurs ont déterminé que les femmes qui faisaient principalement de l’exercice en «fin de matinée» – c’est-à-dire entre 8 h et 11 h environ – semblaient être exposées au risque le plus faible d’avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

Par rapport aux femmes qui étaient les plus actives plus tard dans la journée, celles qui étaient les plus actives tôt ou tard le matin présentaient un risque de maladie cardiaque de 22 à 24 % inférieur. Et ceux qui faisaient surtout de l’exercice en fin de matinée ont vu leur risque relatif d’AVC chuter de 35 %.