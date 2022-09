Cette chronique est l’opinion du politologue Jared Wesley et de l’étudiant Samuel Clark. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Les conservateurs albertains entretiennent depuis longtemps des relations tendues avec les fonctionnaires. Les premiers ministres de Don Getty à Jason Kenney ont menacé de cueillir leurs rangs, retour en arriere Salaires et avantages sociaux, reprendre leurs pensions, et autrement réduire leur influence et leur position dans la politique albertaine.

Quand les attaques contre le secteur public vont-elles trop loin ? Lorsqu’ils enfreignent une règle séculaire non écrite de la politique canadienne : le marché de la fonction publique .

Le pacte entre les élus et les bureaucrates garantit aux gouvernements l’expertise et l’engagement nécessaires pour remplir leurs mandats démocratiques. Les employés du gouvernement échangent leurs préférences partisanes et leur profil public contre une stabilité de carrière et des avantages concurrentiels.

En retour, les élus du gouvernement reçoivent des “conseils intrépides” et une “mise en œuvre loyale” d’une légion d’employés permanents.

Des conseils intrépides offrent aux élus du gouvernement toute la gamme d’options et de preuves dont ils ont besoin pour définir et réaliser le bien public. Une mise en œuvre loyale exige que les fonctionnaires mettent de côté leurs convictions personnelles et maintiennent une neutralité partisane lorsqu’ils exécutent les directives gouvernementales.

Cet accord est confronté à un test monumental en Alberta, où la politique de Danielle Smith, leader du Parti conservateur uni, défie non seulement ces normes, mais menace de faire échouer l’accord. À son propre détriment.

Le test des valeurs

Au cours de sa campagne à la direction, Smith a menacé de destituer une foule de représentants du gouvernement pour ne pas avoir respecté sa vision des valeurs de l’Alberta.

Elle s’est engagée à remplacer tout le plateau des services de santé de l’Alberta (AHS), et membres du feu du Collège des médecins et chirurgiens. Bien que ces fonctionnaires se tiennent en dehors de la fonction publique officielle, Smith s’est également engagé à tenir le médecin-hygiéniste en chef, le Dr Deena Hinshaw, responsable de la réponse du gouvernement en matière de santé publique au COVID-19 par le biais d’un appel public. “enquête.” Cela vient malgré le fait que le ministre de la Santé et le cabinet sont des décideurs dans notre système, et non des bureaucrates comme Hinshaw et ceux d’AHS ou du Collège.

La rupture des bonnes affaires de Smith ne s’est pas limitée aux responsables de la santé. Elle a boosté un récit de complot lancé par le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, qui diabolise les agents d’application de la loi en matière d’environnement, alléguant que le gouvernement fédéral embauche » flics du climat ” à ” empiéter ” sur les terres agricoles de l’Ouest.

Danielle Smith répond à une question lors du débat sur la direction de l’UCP en août. (Manuel Carrillos Avalos/CBC)

Smith n’est pas la seule à être indifférente à l’égard du marché de la fonction publique. Lors d’un débat le 25 août, divers candidats à la direction de l’UCP ont promis de politiser plusieurs domaines normalement tenus à l’écart de toute ingérence – le milieu universitaire, la police, la justice, les poursuites, les retraites, la perception des impôts, l’immigration et le sport.

Et l’enquête proposée par Smith sur la pandémie fait écho à des menaces similaires du nouveau chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, de Feu le gouverneur de la Banque du Canada et d’autres “ gardiens “.

Pourtant, la force et la proximité de Smith avec le pouvoir rendent ses menaces les plus pressantes.

Risques de rompre l’affaire

Smith décrit ses attaques comme forçant les fonctionnaires à faire ce qui est bon pour l’Alberta . Lors d’un débat à la direction organisé par le groupe séparatiste Alberta Prosperity Project, elle a annoncé qu’elle “prévenait notre fonction publique, les 240 000 d’entre eux, que chaque décision qu’ils prennent doit être prise en compte pour donner la priorité à l’Alberta”. En réalité, elle rend moins probable qu’ils tiendront leur moitié du marché de la fonction publique.

Sous Smith, la fonction publique est moins susceptible de fournir des conseils intrépides aux élus. Savoir que leurs documents d’information pourraient les mettre sous les feux de la rampe ou les voir sommairement rejetés change le type de conseils que les fonctionnaires sont prêts à mettre sur papier.

Bien, disent ses partisans. Les bureaucrates qui ne suivent pas la ligne de Smith sont libres de trouver du travail ailleurs. C’est vrai, et beaucoup l’ont fait depuis l’entrée en fonction de l’UCP.

Si la tendance s’accélère, cependant, ceux qui ont le talent et le dévouement nécessaires pour dire la vérité au pouvoir seront plus nombreux à tous les niveaux que ceux qui sont moins motivés à offrir des solutions franches aux nombreux défis complexes auxquels notre province sera confrontée dans les années à venir.

médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, la Dre Deena Hinshaw. La campagne à la direction de l’UCP de Danielle Smith a visé Hinshaw et plusieurs autres responsables de la santé. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

La fonction publique peut également être moins susceptible de fournir à Smith une mise en œuvre loyale. Même s’il est manifestement inadmissible d’ignorer ou de contrecarrer ouvertement le programme d’un gouvernement, les fonctionnaires sont dans les limites de l’éthique remettre en question les directives si elles enfreignent la loi, contournent la Constitution ou mettent des vies en danger.

Plusieurs des propositions de Smith – dont l’Alberta Sovereignty Act, qui interdit aux fonctionnaires provinciaux d’appliquer certaines lois fédérales, et l’élimination des exigences en matière de vaccination – susciteront une réflexion aussi profonde parmi les membres de la fonction publique. Si elles étaient adoptées, ces mesures obligeraient les fonctionnaires à choisir entre le respect de la Constitution et la protection de la santé publique, d’une part, et le maintien de leur emploi, d’autre part.

Rien de tout cela ne veut dire que les fonctionnaires devraient rompre leur part du marché. Le mépris ouvert des directives ministérielles ou les fuites dans la presse sont manifestement inacceptable dans une démocratie qui fonctionne, en particulier lorsque les directives sont légales et qu’il existe de solides protections internes en matière de dénonciation.

Cependant, si une partie renie sa part du marché de la fonction publique, les manquements de l’autre partie deviennent plus probables.

Pas étranger aux complots , Smith pourrait bien blâmer toute incapacité à mettre en œuvre son programme sur des acteurs néfastes de “l’État profond”. Cela pourrait être un prétexte pour éliminer la fonction publique non partisane, tel qu’il a été proposé par l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson.

En attendant, en tant que chroniqueur Max Fawcett a écrit à propos de Poilievre, Smith peut trouver qu’elle n’a que peu besoin des fonctionnaires jusqu’à ce qu’elle le fasse.