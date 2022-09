Il y a un grand rebond après avoir commencé à jeter de la joie – Shaw Local

J’ai un souvenir impérissable à partager.

Il a été agité récemment par une discussion sur la radio NPR qui portait sur une question importante pour nous tous.

Il y a des années, je faisais partie d’une équipe universitaire qui formait de jeunes journalistes. Mon « bureau » avec un bureau se trouvait dans la salle de classe où j’aidais les étudiants avec leurs nouvelles, à remettre chaque semaine.

Les étudiants étaient des seniors, confrontés à deux semestres de cours de reportage. Ils ont été vraiment testés. Non seulement sur les compétences en rédaction et en reportage, mais aussi sur leur choix de carrière.

Leurs reportages ont été édités par un professeur et moi-même et ont été renvoyés couverts d’encre rouge et verte. (J’étais rouge.) J’ai vu l’apprentissage en action. Les élèves ont vu des saignements. Ce fut une dernière année stressante pour beaucoup. Votre dernière année n’est pas le bon moment pour remettre en question votre choix de carrière.

Ma mémoire est assez simple. Moi dans un siège de balcon, au premier rang, regardant en bas pendant que les étudiants défilaient pour obtenir le diplôme qu’ils avaient obtenu. Il y avait tellement de fierté dans la salle et en moi. Chaque fois que je voyais un élève qui survivait à nos cours, je partageais sa fierté. J’ai souri autant que les parents et la famille dans le public.

C’était plus que de la fierté. C’était du pur bonheur. Mot clé là … joie. Ce qui me ramène à la discussion NPR sur la “joie empathique” et comment elle illumine notre vie.

Cela signifie voir de la joie chez les autres et comprendre pourquoi dans la mesure où vous ressentez la même joie. Empathie. Encore mieux quand la joie vient de quelque chose que vous avez fait pour un autre.

Les invités de la radio exhortaient les gens à instiller une telle empathie dans leur vie.

L’un des invités était Jamil Zaki, un psychologue de l’Université de Stanford qui étudie l’empathie et a écrit “The War for Kindness, Building Empathy in a Fractured World”.

Nous ne naissons pas avec de l’empathie, dit-il. C’est une compétence à apprendre et à renforcer. Ce n’est pas facile, note-t-il. En fait, il est beaucoup plus facile d’être en colère et de rejeter ceux qui sont différents.

Zaki enseigne un cours intitulé “Becoming Kinder” avec des devoirs révélateurs. Comme demander aux étudiants de trouver un moyen de donner de l’argent pour aider quelqu’un d’autre plutôt qu’eux-mêmes. Ou fournir une sorte d’assistance ou de soutien dont un autre a besoin.

L’idée est de pousser les étudiants hors de la zone de confort normale pour se connecter avec les autres. C’est peut-être un devoir qui devrait nous être confié à tous.

À propos de son livre, Zaki a déclaré : « L’empathie est rare. L’isolement et le tribalisme sont endémiques. … Des études montrent que nous sommes moins attentionnés qu’il y a 30 ans. En 2006, Barack Obama a déclaré que les États-Unis souffraient d’un “déficit d’empathie”. Depuis, les choses semblent n’avoir fait qu’empirer. »

Il parle de ceux qui ont adopté une telle empathie, y compris un ancien néonazi qui aide maintenant à sortir les gens des groupes haineux et des infirmières qui s’entraident pour éviter l’épuisement professionnel.

Sa mission semble particulièrement importante maintenant. Sinon, comment pouvons-nous combler les écarts croissants entre tant de factions dans nos communautés et nos familles ?

Commencez par cette question de base : est-il juste de juger où se trouvent les gens si vous ne savez pas comment ils y sont arrivés ?

La misère aime la compagnie. Tellement vrai. Nous aimons partager nos peines et nos souffrances.

Alors peut-être serait-il aussi vrai que la joie aime la compagnie. Les sourires engendrent des sourires.

Et donner de la joie engendre de la joie.

