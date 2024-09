« Il y a un côté rock star » : une source proche du dossier révèle depuis combien de temps la femme de Dave Grohl était au courant de la grossesse secrète et comment elle se sent maintenant

La vie privée de Dave Grohl a été au centre de nombreuses spéculations ces derniers temps, suite à l’annonce qu’il avait accueilli un quatrième enfant en dehors de son mariage avec sa femme Jordyn Blum. Une pléthore de rumeurs ont surgi dans la foulée, notamment en ce qui concerne l’état de la relation du rockeur de 55 ans avec sa femme. Aujourd’hui, une source proche du dossier a fait part de nouvelles informations sur la durée pendant laquelle Blum était au courant de la naissance secrète de Grohl. Cette personne a également évoqué la façon dont Blum se sentait à ce stade.

La nouvelle de la naissance de la petite fille a été confirmée par Dave Grohl lui-même dans un post Instagram il y a près d’une semaine. Selon une source de Personnes ce n’était pas une information nouvelle pour Jordyn Blum. La personne anonyme a affirmé au média qu’à ce moment-là, Blum était au courant de la présence du bébé « depuis un certain temps ». Néanmoins, la mère de trois enfants a apparemment été surprise lorsqu’elle a appris pour la première fois l’existence du dernier enfant de son mari :

Elle a été choquée lorsqu’elle a appris la nouvelle de la naissance du bébé. Ses amis sont comme sa famille et ils se sont ralliés à elle.

Lorsque le guitariste et auteur-compositeur chevronné a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, il a déclaré qu’il aimait «[his] femme et [his] enfants. » Il a également ajouté qu’il faisait « tout [he] peut regagner leur confiance et gagner leur pardon. » C’est la première fois que l’infidélité est liée à la star (initialement hésitante) de Studio 666. Par exemple, son L’ex-petite amie Tina Basich a écrit sur l’infidélité dans leur propre relation à la fin des années 90. Quant au mariage de la rock star avec Jordyn Blum, la source de People affirme que sa nature séductrice est toujours un problème :

Le comportement séducteur de Dave a été un obstacle dans leur mariage. Cela a été blessant pour Jordyn.

Il semblerait également que les proches du couple ne soient pas choqués par la tournure des événements. Une autre source, qui connaîtrait le couple, a expliqué comment la personnalité publique de l’interprète de « My Hero » joue un rôle dans la déception que certains ressentent face à cette tournure des événements :

On ne cesse de lire à quel point tout le monde a le cœur brisé parce que Dave était censé être le « bon gars », la rock star qui n’a pas à faire ces choses de rock star. Et les gens sont fous de ce type, mais il y a un côté rock star.

Le leader des Foo Fighters ( ce qu’il admet être un nom terrible ) s’est également retrouvé impliqué dans une fausse controverse. Un jour avant l’annonce de sa liaison, une femme prétendait être la mère du bébé de Dave Grohl partageant sa prétendue vérité via un post IG. Ce n’est que peu de temps après que le post soit devenu viral qu’il a été découvert qu’il avait été falsifié. Pour l’instant, cependant, beaucoup cherchent réponses concernant la mère du nouveau-né de Grohl .

Même si le co-scénariste de « DOA » s’est excusé auprès de sa femme et de ses enfants pour avoir eu un bébé hors mariage, des sources proches suggèrent qu’il y a des raisons de croire que lui et Jordyn Blum vont se séparer . Parmi les éléments de preuve à ce sujet figurent des photos prises en août, qui montrent Blum (qui a épousé Grohl en 2003) sans son alliance. En même temps, les photos semblent montrer les deux époux aussi peu amicaux. Quelques jours après l’annonce de la naissance du bébé, on a également dit que Grohl avait retenu les services d’un avocat spécialisé en divorce .

Tout au long du drame, Jordyn Blum et Dave Grohl donneraient la priorité au bien-être de leurs trois enfants : leurs filles Violet (18 ans), Harper (15 ans) et Ophelia (10 ans). Seul le temps nous dira comment la famille fera des choix et se forgera finalement un chemin à suivre au milieu de ce développement d’enfant illégitime.