Il y a un consensus, pas des détails, sur la réglementation de l’IA, dit Schumer

Le chef de la majorité au Sénat, Charles E. Schumer, a déclaré que la première réunion des meilleurs experts mondiaux en intelligence artificielle avec des sénateurs avait abouti à un consensus selon lequel le Congrès devait agir pour réglementer le développement des technologies de l’IA, mais qu’il n’y avait pas d’accord sur les étapes à suivre.

« Tout d’abord, j’ai demandé à toutes les personnes présentes dans la salle : « Le gouvernement doit-il jouer un rôle dans la réglementation de l’IA ? et chaque personne a levé la main même si elle avait des opinions diverses », a déclaré Schumer, DN.Y., aux journalistes mercredi après avoir rencontré plus de 20 PDG du secteur technologique et défenseurs des droits civiques dans le premier des nombreux forums d’information sur l’IA prévus.

Mais le chef de la majorité a déclaré que les opinions divergeaient sur des idées telles qu’une proposition des sénateurs Richard Blumenthal, D-Conn., et Josh Hawley, R-Mo., appelant à une nouvelle agence fédérale qui délivrerait des licences pour certains types de technologies d’IA.

« Certaines personnes ont mentionné les licences, les tests et d’autres moyens de réglementation… il y a eu diverses suggestions sur la manière de procéder, mais aucun consensus n’a encore été dégagé », a déclaré Schumer.

Schumer était accompagné du sénateur Martin Heinrich, DN.M.; Todd Young, R-Ind.; et Mike Rounds, RS.D., qui travaillent avec le chef de la majorité pour élaborer des propositions.

Elon Musk, PDG de Tesla et propriétaire de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qui était l’un des participants, a déclaré aux journalistes après la discussion matinale à huis clos que la réglementation de l’IA était similaire au débat des années 1960 sur les ceintures de sécurité dans les voitures.

« L’industrie automobile s’est longtemps opposée aux ceintures de sécurité, même si les données montraient clairement qu’elles sauvaient des vies », a déclaré Musk. « Nous ne voudrions pas nous retrouver dans une situation où nous luttons contre les réglementations, même si c’est une question de sécurité. »

L’intention des discussions n’était pas de « sauter dans le grand bain et d’établir des règles », a déclaré Musk. « Vous commencez avec un groupe formé pour créer un aperçu, pour comprendre la situation, puis vous avez la proposition de réglementation, puis vous recevez des objections de la part de l’industrie, et finalement vous obtenez une sorte de consensus. »

Il a été rejoint par d’autres dirigeants technologiques tels que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et le PDG de Google, Sundar Pichai.

Young, qui a également pris la parole après la séance du matin, a déclaré qu’en l’absence de toute réglementation, « les incitations sont orientées vers ceux qui déploient rapidement des modèles auprès des consommateurs », faisant référence à l’IA générative et aux grands modèles linguistiques qui pourraient présenter des risques pour les individus et les pays. grand.

Mais, a déclaré Young, certaines entreprises se sont abstenues de publier des modèles d’IA avancés « jusqu’à ce que nous puissions mettre en place un environnement réglementaire ».

Les participants ont convenu que le gouvernement américain doit « aider à faire face à ce que nous appelons l’innovation transformationnelle » en utilisant les technologies de l’IA, l’un d’entre eux proposant un fonds de 32 milliards de dollars pour « le genre de choses qui maximisent les avantages de l’IA », a déclaré Schumer. Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a par exemple suggéré que les technologies de l’IA pourraient aider à nourrir les personnes affamées dans le monde, tandis qu’un autre participant a déclaré qu’elles pouvaient aider à « guérir le cancer », selon Schumer.

Rumman Chowdhury, PDG de Humane Intelligence, qui a participé à la discussion, a déclaré que la suggestion de 32 milliards de dollars venait d’Eric Schmidt, l’ancien PDG de Google qui présidait auparavant la Commission de sécurité nationale sur l’intelligence artificielle. Elle était l’une des nombreuses défenseures qui cherchaient à garantir que les avancées technologiques ne portent pas atteinte aux droits civils. Parmi les autres personnes présentes dans la salle figuraient des représentants d’industries touchées par l’IA, comme Charles Rivkin, président-directeur général de la Motion Picture Association.

Schumer a offert une autre séance d’information après la séance de l’après-midi, qui s’est également déroulée à huis clos, affirmant que les discussions ont porté sur les applications de l’IA liées aux soins de santé et au déplacement potentiel de travailleurs.

Le rôle de la technologie dans les élections de 2024 sera probablement l’un des domaines les plus critiques dans lesquels le Congrès pourrait proposer des garde-fous, a déclaré Schumer. Les sénateurs ont discuté des moyens de promouvoir la technologie dite de filigrane, capable d’identifier le matériel généré par l’IA, comme l’une des solutions pour faire face aux dangers des fausses publicités ou des messages politiques, a-t-il déclaré.