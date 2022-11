Il y a un choix clair pour le mot Oxford de l’année

Le mot Oxford de l’année est généralement choisi par la rédaction des différentes éditions du dictionnaire Oxford, mais cette année, ils font une énorme erreur. Ils permettent au public de voter pour le mot de l’année. Mes nombreuses années d’expérience sur Internet me disent que c’est une mauvaise idée.

Heureusement, ce n’est pas gratuit pour tous. Au lieu de cela, on nous a donné le choix entre trois termes.

Ces mots sont…

Métaverse

#JeStandAvec

Mode gobelin

dictionnaire d’Oxford



Le métaverse est… eh bien le métaverse. Si vous êtes sur CNET, un site technologique, vous comprenez très probablement ce que cela signifie et à quel point il est devenu omniprésent en tant que terme cette année. #IStandWith est un hashtag conçu pour aider à la solidarité pour certaines causes sur les réseaux sociaux.

Le mode gobelin est… eh bien.

Mode gobelin, selon dictionnaire.com est un “terme d’argot désignant une manière de se comporter qui, intentionnellement et sans vergogne, cède et se livre à des habitudes et des activités de base sans se soucier d’adhérer aux normes ou aux attentes sociales”.

Fondamentalement, lorsque les gens passent en “mode gobelin”, tous les paris sont ouverts. Ils sont à la maison, pas sous la douche, toujours en pyjama à 17h, mangeant du chocolat et des chips pour le dîner. C’est une forme que nous avons tous prise, particulièrement au cours des dernières années.

L’expression existe techniquement depuis 2009, mais a pris vie en 2022 depuis, eh bien, nous allons tous un peu en mode gobelin.

Et c’est pourquoi je suis l’exemple de Joueur sur PC et en disant, les amis, il est temps de voter pour le mode gobelin. C’est le gagnant clair et le choix le plus évident. Le métaverse est boiteux et est en partie responsable du fait que Meta a annoncé sa toute première baisse de revenus cette année. #IStandWith est un hashtag et n’est pas un vrai mot. Les hashtags sont nuls par défaut, je suis désolé. Fin des votes le vendredi 2 décembre.

Les gens du mode gobelin. C’est le seul vrai choix. Aucun autre mot ne capture tout à fait l’air du temps comme le mode gobelin. C’est qui nous sommes maintenant.

C’est notre vérité. Votez pour le mode gobelin.