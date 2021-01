La plupart des chiens aiment se promener dans le parc mais Bouddha le Poméranien préfère l’alpinisme et le kayak avec son propriétaire.

Steph Kitching, 28 ans, dit que son chien de trois ans n’aime rien de plus que de mettre son gilet de sauvetage et de sortir avec elle sur l’eau.

La Poméranie rejoint également Steph dans ses autres aventures, notamment des randonnées en montagne et des promenades dans la neige.

Bouddha le Poméranien de trois ans n’aime rien de plus que la randonnée et le kayak avec son propriétaire Steph Kitching, 28 ans, à Peebles, en Écosse

Steph, de Peebles, en Écosse, a déclaré: « Il semble si paisible et heureux lorsque nous sommes sur l’eau.

«Il aime sa vie; Je parie qu’il n’a jamais pensé que sa vie serait comme ça.

Quand Bouddha ne fait pas de kayak, il fait de longues promenades, mais Steph lui donne souvent un coup de main, qui a un transporteur spécial pour animaux de compagnie pour le mettre quand il est fatigué.

Les montagnes et les lacs ne sont qu’à un jet de pierre en Écosse et toutes leurs aventures sont documentées sur le compte Instagram de Bouddha.

Le Poméranien rejoint également Steph pour d’autres aventures, notamment des randonnées en montagne et des promenades dans la neige. Sur la photo: Steph et Buddha en kayak en Écosse

L’officier de la petite enfance Steph a déclaré: « Nous avions toujours voulu un petit chien et lorsque nous avons eu Bouddha pour la première fois, nous avons rapidement réalisé qu’il était plein d’énergie et aimait sortir.

«Avant d’avoir Bouddha, j’avais l’habitude de gravir des montagnes avec des amis, mais maintenant il vient à chaque promenade avec moi.

«Nous pouvons être dehors toute la journée mais il adore ça; une fois que nous atteignons le sommet de la montagne, il adore redescendre en courant et les gens nous arrêtent toujours pour le prendre en photo dans le sac à dos.

«Nous avons acheté des kayaks au printemps dernier et l’été dernier était le temps idéal pour y sortir; Je me sens tellement chanceux qu’il adore faire ces choses.

Bouddha adore admirer la vue en marchant (à gauche) et en montant dans le sac à dos de Steph en montant (à droite)

«Quand il voit des gens, il saute sur le côté du kayak pour dire bonjour.

«J’aime voir les réactions des gens quand ils le voient; nous avons pu passer plus de temps ensemble depuis le verrouillage et vivre plus d’aventures.

Buddha vit à la maison avec Steph et son partenaire Dean Wood, qui adore aussi sortir en kayak avec le couple.

Steph dit: «J’adore voir les réactions des gens quand ils le voient; nous avons pu passer plus de temps ensemble depuis le verrouillage et vivre plus d’aventures ‘

Quand Steph et Dean ont eu Bouddha pour la première fois, ils ont rapidement réalisé qu’il allait être le parfait compagnon aventureux qu’ils recherchaient.

Steph a déclaré: « Dès le début, nous l’avons formé avec le sac à dos et il adore y aller.

«Nous avons tellement de chance là où nous vivons et chaque week-end, nous nous levons tôt et partons pour une sorte d’aventure ensemble.

«En tant que Poméranien, beaucoup de gens ne pensent pas pouvoir gérer toute la marche, mais ils adorent ça et je pense que c’est incroyable qu’il puisse faire toutes ces choses avec moi».