Il y a un an, cette démocratie occidentale plongeait dans l’autocratie — RT World News

Au plus fort des protestations contre les restrictions liées au Covid-19, le gouvernement canadien a invoqué la dure Loi sur les mesures d’urgence

Le 14 février 2022, le premier ministre canadien Justin Trudeau a invoqué une mesure nationale de grande envergure, dont le genre n’avait pas été utilisé depuis son père, l’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau, lors de la crise d’octobre 1970, au milieu d’une vague d’incidents terroristes. perpétrés par des séparatistes francophones dans la province de Québec.

La loi fédérale sur les mesures d’urgence, qui a remplacé la loi sur les mesures de guerre utilisée en 1970, ainsi que pendant les deux guerres mondiales, est censée être utilisée en cas de menace grave pour la sécurité nationale ou le bien-être public. Alors, quelle était la menace qui a poussé Trudeau à sortir les gros canons ? Un convoi de camionneurs et de leurs partisans – baptisé Freedom Convoy – s’est dirigé vers la capitale du Canada, Ottawa, pour défendre la notion d’égalité des droits de tous les Canadiens de travailler, de se rassembler, de profiter d’activités de loisirs à l’intérieur et de voyager, quel que soit le statut vaccinal anti-Covid. Le fait que ces aspects fondamentaux de la vie quotidienne ne puissent plus être tenus pour acquis témoigne du degré d’autoritarisme du gouvernement canadien. Et lorsque les Canadiens ont finalement décidé de démontrer qu’ils en avaient marre, la réponse du gouvernement Trudeau a été une répression sans précédent qui a mis le Canada sur un pied d’égalité avec les pays qu’il critique à son tour.

« Nous élargissons la portée des règles canadiennes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme afin qu’elles couvrent les plateformes de financement participatif et les fournisseurs de services de paiement qu’elles utilisent. Ces changements couvrent toutes les formes de transactions, y compris les actifs numériques tels que les crypto-monnaies », a déclaré la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, lors de l’annonce de la loi d’urgence. Elle a également lancé une ordonnance « autorisant les institutions financières canadiennes à cesser temporairement de fournir des services financiers lorsque l’institution soupçonne qu’un compte est utilisé pour favoriser les blocages et les occupations illégales. Cette commande couvre à la fois les comptes personnels et d’entreprise.















Il est difficile d’imaginer que la confusion entre les manifestants du Freedom Convoy et le terrorisme n’était qu’une coïncidence. Les gouvernements occidentaux utilisent fréquemment cette tactique. L’Union européenne, par exemple, évoque régulièrement “Russie” et “ISIS” dans le même souffle en plaidant pour la nécessité de contrôler “désinformation” ou “la propagande”. Mettre deux choses très différentes dans le même panier rhétorique servait à les associer dans l’esprit des gens. Donc, les gens finissent par penser que ces Canadiens moyens sont comme des terroristes, puis finissent par appuyer le blocage de leurs comptes bancaires par ordre du gouvernement.

Lors d’une enquête sur l’utilisation de la loi d’urgence, dont les résultats devraient être rendus publics juste après le premier anniversaire des événements, il est apparu qu’un PDG d’une des banques canadiennes a encouragé Freeland à faire cette désignation. « Qualifiez-les de terroristes », il a dit. “Saisir les actifs et les déprécier.” Apparemment, le gouvernement s’est simplement conformé consciencieusement.

Trudeau a fini par lever l’ordre neuf jours plus tard, le 23 février 2022, avant qu’il ne puisse être vaincu dans un défi, mais le mal était fait. En tant que Canadien né et élevé près de Vancouver, mes premiers souvenirs de manifestations et de grèves remontent à peu près à la même époque où j’ai appris à marcher. Les manifestations du Freedom Convoy n’étaient pas différentes des autres. De nombreuses manifestations publiques sont bruyantes et bloquent la circulation. Je ne peux même pas compter le nombre de fois où la circulation a été interrompue sur un pont particulier de la région de Vancouver et dans le centre-ville, tout cela à cause de manifestants écologistes perchés dans de vieux arbres. Les flics finissent généralement par les accuser de méfait, mais personne n’appelle une urgence nationale à ce sujet.

Freeland a fait valoir que les mesures extraordinaires étaient nécessaires pour protéger les intérêts économiques du Canada. «Ce qui se passait mettait profondément en péril l’économie canadienne et mettait en péril les investissements au Canada», elle a dit l’enquête. Désolé, je ne l’achète pas. Combien de protestations contre les projets d’oléoducs et de gazoducs canadiens, qui sont clairement essentiels à la sécurité économique du Canada, ont duré pendant des mois alors que le gouvernement s’est contenté de ne rien faire et a laissé la police faire son travail comme elle l’entend?















Comme l’ont souligné des groupes de défense des droits civiques, utiliser la loi sur les mesures d’urgence revenait à utiliser un marteau-piqueur sur une punaise. Il n’a pas précisé qui au Canada pourrait en être la cible et, en théorie, aurait pu être utilisé contre n’importe qui ou n’importe quelle cause. « En invoquant la Loi sur les mesures d’urgence, le Cabinet s’est donné le pouvoir de promulguer des ordonnances de grande portée sans passer par le processus démocratique ordinaire. En utilisant cette loi, le gouvernement fédéral a donné à la police un pouvoir accru pour mettre fin aux manifestations pacifiques, sur n’importe quel sujet, partout au Canada », a plaidé l’Association canadienne des libertés civiles. Et c’est sans même entrer dans le fond de la cause.

Dans le même temps, le gouvernement canadien a investi un milliard de dollars pour aider les provinces canadiennes à mettre en place un système de passeport numérique intégré qui liait les dossiers de santé et de jab à un code QR numérique, un peu comme le certificat numérique Covid de l’Union européenne qui déterminait qui avait reçu le numéro. de piqûres imposées par le gouvernement comme condition préalable à l’accès à toutes les anciennes libertés fondamentales de la vie quotidienne. Plus les gens étaient contraints de recevoir des piqûres pour pouvoir voyager, garder leur emploi ou s’entraîner dans une salle de sport, plus les identités numériques pouvaient être liées à des codes QR numériques.

Alors que les mandats ont depuis largement disparu, cette infrastructure de suivi numérique n’a pas disparu. Il est toujours solidement en place. Tant qu’il persistera, il servira de rappel de la tournure autoritaire du Canada sous un prétexte sanitaire discutable mais commode – et de l’excès de pouvoir du gouvernement contre lequel le Freedom Convoy s’est battu.