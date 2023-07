Il y a trop de points d’interrogation autour de Victor Wembanyama | C’est quoi Wright ?

Nick Wright jette un œil à la performance que nous avons vue de Victor Wembanyama lors de ses deux premiers et deux derniers matchs de la Summer League avec les San Antonio Spurs, et tire cette conclusion : les attentes sont trop élevées pour ce premier choix au repêchage. Bien qu’il ne soit pas trop préoccupé par la décision des Spurs de mettre Wemby au banc plus tôt, ou de leur décision de cesser ses apparitions dans les médias, il EST préoccupé par la capacité du joueur à rester en bonne santé. Regardez-le décomposer ce qu’il s’attend à voir de Wembanyama et pourquoi il y a trop de drapeaux rouges.