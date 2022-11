Il y a toujours de quoi être reconnaissant – Shaw Local

Il n’y a pas d’endroit plus misérable le jour de Thanksgiving que dans une ligne de buffet dans un casino de Las Vegas.

Fais-moi confiance. J’ai été là.

À l’époque où j’étais célibataire et journaliste pour le Soleil de Las Vegas, je me suis retrouvé nouveau en ville et seul en vacances au milieu de Sin City. J’ai donc passé une heure et demie à faire la queue au Texas Station Casino en attendant une portion de dinde et de vinaigrette.

Je me suis retrouvé à parler aux autres en ligne. Nous étions chacun dans la même saucière, des nouveaux venus en ville qui dînaient seuls. Nous nous sommes régalés d’histoires de Thanksgiving plus heureux sans machines à sous en arrière-plan.

Pour moi, ces moments plus heureux étaient dans une ferme au sud de Galesburg, grignotant de la dinde et de la tarte à la citrouille et demandant à ma mère pourquoi nous ne pouvions pas avoir de jambon à la place de la dinde. Elle expliquerait patiemment que la dinde était ce qui était servi pendant les vacances.

Et moi, dans mon angoisse d’adolescent, je disais : « Mais, maman, nous sommes des éleveurs de porcs. Ne devrions-nous pas avoir de loyauté ? »

À ce stade, elle avait mis une cuillerée de purée de pommes de terre dans mon assiette dans l’espoir de me remplir la bouche de patates plutôt que de questions.

Thanksgiving, c’est une histoire de famille.

Nous avons perdu ma mère il y a neuf ans d’un cancer du sein. Et elle nous manque.

Mais curieusement, c’est Thanksgiving et le cancer qui ont ouvert une porte dans ma vie à laquelle je ne m’attendais pas.

En 2001, ma mère devait subir une mastectomie partielle la semaine après Thanksgiving. J’avais peur. Un peu perdu. Je ne voulais pas la perdre. Et je n’avais pas l’impression d’avoir beaucoup de raisons d’être reconnaissant.

Un ami, voyant que j’étais dans les dépotoirs, m’a organisé un rendez-vous à l’aveugle – trois jours avant Thanksgiving.

Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais la vie était crue à l’époque. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un restaurant local – Chili’s. Je n’essayais pas d’impressionner.

La femme, qui venait d’être diplômée de l’école vétérinaire, avait de gentils yeux bruns et un sourire facile. Sa mère avait aussi un cancer du sein.

La conversation ne tournait pas autour de la petite conversation habituelle du premier rendez-vous. Nous avons parlé de ce qui est vraiment important : la famille.

Cinq heures plus tard, le gérant du restaurant nous a demandé de partir, c’était l’heure de la fermeture. Cinq semaines plus tard, nous étions fiancés. Nous avons maintenant trois filles.

Parfois, l’amour se faufile juste sur vous. C’était la dernière chose à laquelle je m’attendais, il y a 21 ans cette semaine.

Mais une chose que j’ai apprise cette semaine de Thanksgiving : il y a toujours quelque chose pour quoi être reconnaissant.

