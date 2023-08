Abhishek Bachchan se sent « émotif » en parlant de maman Jaya Bachchan’a agissant dans RRKPR.

Abhishek Bachchan est l’un des protagonistes du drame sportif Ghoomer, qui sortira bientôt en salles. La mère d’Abhishek, Jaya Bachchan, joue le personnage de Dhanalakshmi Randhawa, une femme entêtée qui est à la tête de la famille Randhawa en Rocky de Karan Johar et Rani Kii Prem Kahaani. Son personnage est présenté avec une aura lourde et négative. Récemment, dans une interview, l’acteur a été interrogé sur ses réflexions sur le travail de sa mère Jaya Bachchan dans le film. À quoi l’acteur a dit que s’il peut voir et critiquer très facilement le jeu de son père Amitabh Bachchan, il a du mal à le faire avec sa mère.

Dans une conversation avec Instant Bollywood, Abhishek Bachchan a déclaré : « C’est toujours émouvant. Avec mon père, je peux toujours voir son travail d’acteur. Avec ma mère, je ne peux pas. Je suis un très mauvais juge parce que, pour moi, c’est maa. Avec Aishwarya et papa, vous pouvez regarder leur travail en tant qu’acteur. «

Abhishek a l’impression que la relation entre une mère et son enfant est différente. Jaya Bachchan a été plus une mère qu’un acteur pour Abhishek et donc porter un jugement sur son jeu est difficile pour lui. Cependant, Abhishek n’a aucun problème à analyser le jeu de son père Amitabh Bachchan et de sa femme Aishwarya Rai Bachchan.





L’acteur donne des détails sur la carrière d’acteur de sa mère et de sa femme en disant : « J’espère et je prie pour qu’ils fassent plus de travail car en tant que spectateurs de cinéma, ils ont déjà beaucoup contribué et il y a tellement plus à donner maintenant et c’est tellement une période passionnante. » L’acteur laisse entendre que Jaya Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan ont un potentiel incroyable que le monde devrait voir. Les deux dames sont des actrices préférées des fans et il a hâte de les voir plus souvent sur grand écran.

Jaya Bachchan a fait un retour sur grand écran après une très longue période avec Rocky aur Rani Kii Prem Kahaani de Karan Johar. Le film a une distribution de stars stellaires avec des acteurs comme Ranveer Singh, Alia Bhatt, Shabana Azmi et Dharmendra également. Parallèlement, Aishwarya a été vue pour la dernière fois dans le drame d’époque Ponniyin Selvan 2.

Pendant ce temps, Abhishek Bachchan se concentre actuellement sur les promotions de son prochain film Ghoomer aux côtés de Saiyami Kher, Shabana Azmi et Angad Bedi. Dirigé par R Balki, le film devrait sortir le 18 août.