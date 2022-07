Il y a quelque chose de très, très mal avec la musique d’aujourd’hui. Ce n’est peut-être pas très bon. – National

Lors des chaudes nuits d’été, le parc en face de chez moi est rempli de gens qui jouent au football en dribblant, au volley-ball ou à des parties agressives de Spikeball.

Presque tous auront de la musique diffusée via des haut-parleurs Bluetooth, généralement à partir du Spotify Top 100. Et si je suis honnête, aucune de ces musiques n’est bonne. Tout ce que j’entends, ce sont des paroles marmonnées rendues sans mélodie (enfin, à l’exception de l’utilisation excessive d’Auto-Tune) et des battements tellement quantifiés qu’ils pourraient être remplacés par une horloge atomique.

Je viens de relire cette dernière phrase. Des trucs durs de quelqu’un qui ne comprend pas la musique du yoof d’aujourd’hui ? Ou suis-je en train d’effleurer un problème auquel est confrontée l’industrie de la musique enregistrée ?

Considérer ce qui suit:

La chanson de Kate Bush de 1985 Courir en haut de cette colline a atteint le numéro un des charts britanniques et a atteint le top cinq dans d’autres pays du monde. Chiens d’amourl’album qui a donné naissance au succès, a culminé à la 8e place des charts canadiens plus tôt cet été.

Le titre de 1986 de Metallica Marionnettiste a été stimulé par son apparition dans Choses étranges qu’il est actuellement dans le Top 40 américain. Cette chanson de métal de huit minutes est en concurrence avec les dernières nouvelles de Lizzo, Beyonce, Justin Bieber et Cardi B.

L’album de 1977 de Fleetwood Mac Rumeurs est l’un des albums les plus vendus de l’année à ce jour. C’est le numéro neuf aux États-Unis Rumeurs est également l’un des albums vinyle les plus vendus de l’année à ce jour.

Les Sex Pistols Dieu sauve la reine de 1977 est le single vinyle le plus vendu de 2022. Plus bas dans la liste, vous constaterez que les Clash Rock la Casbah (1982) est le huitième disque vinyle le plus vendu.)

La semaine dernière, Les plus grands succès de Queen (1981) vient de devenir le disque le plus vendu de tous les temps au Royaume-Uni avec sept millions d’exemplaires vendus après plus de 1 000 semaines dans les charts britanniques. La semaine dernière, il était numéro 24 au Canada, quelques positions devant Vos favorisla collection des plus grands succès de Tragically Hip.

La musique plus ancienne connaît certainement un moment cet été et une grande partie de cet intérêt n’est pas motivée par les anciens nostalgiques, mais par les mêmes enfants qui jouent au Spikeball de l’autre côté de la rue.

Luminate, la société qui surveille la consommation de musique pour l’industrie du disque, noté dans son rapport de mi-année que la musique « actuelle » (identifiée par l’industrie comme du matériel datant de moins de 18 mois) ne fait pas que perdre des parts de marché. Il devient statistiquement moins populaire parmi tous les groupes démographiques. En ce qui concerne les États-Unis, la métrique connue sous le nom de “Consommation totale d’albums” de “la musique actuelle a chuté de 1,4% au premier semestre 2022 par rapport à il y a un an. Pendant ce temps, la musique «Catalogue» – matériel de plus de 18 mois – a augmenté de 14%.

On peut aller encore plus loin. La part de marché de la musique “Catalogue” en Amérique est de 72 % jusqu’à présent cette année, la musique “Actuelle” se situant à 27,6 %. C’est une baisse de part de marché de trois pour cent.

Autrement dit, la musique “actuelle” devient de moins en moins populaire lorsqu’il est mesuré par le nombre de streams et de ventes. Tout ce qui est publié aujourd’hui ne résonne tout simplement pas auprès du public comme par le passé. Les gens montrent un intérêt croissant pour écouter de la musique plus ancienne à la place.

Cela nécessite évidemment un déballage. Pourquoi la musique « actuelle » ne résonne-t-elle pas ? Qu’en est-il de la hausse d’intérêt pour le matériel plus ancien ?

Certains souligneront le manque de nouveautés dites “à fort impact” en 2022. Si, par exemple, Taylor Swift ou Adele avaient de nouveaux records, ces chiffres pourraient être différents. Mais dans l’état actuel des choses, seuls 102 albums ont fait leurs débuts dans le Billboard Top 100 cette année (la définition de «à fort impact») contre 126 l’année dernière. Cela pourrait concerner calculs par Music Business Worldwide qui montrent que les 10 morceaux les plus populaires sur les services de streaming ont été écoutés plus un milliard de fois moins qu’ils ne l’étaient sur une période similaire en 2019. Les deux indiquent un désenchantement face à ce qui est proposé comme nouveau aujourd’hui.

Mais peut-être, juste peut-être, la réponse réside dans l’art et la créativité. Au cours des dernières semaines, de nombreux messages sont apparus avec des lamentations sur la qualité de la musique d’aujourd’hui. Voici un exemple.

D’autres ont pesé, se plaignant que trop de stars en herbe d’aujourd’hui sont simplement célébrités faisant de la musique avec des ordinateurs portables. Musique plus ancienne enregistrée dans des studios à l’ancienne avec de vrais instruments semble plus riche et plus intéressant. Beaucoup trop de chansons sont de la mode rapide : sortez-les, pressez tout ce que vous pouvez de la mélodie, puis oubliez-les. (Un critique, soulignant comment les Beatles Hier a été couvert plus de 3 000 fois, demande combien y aura-t-il de couvertures de Cardi B WAP à l’avenir. Il a un point.)

Plus de théories : Un manque de véritables conteurs dans la veine de Carole King ou Jackson Browne. Des musiciens qui achètent des beats prêts à l’emploi en ligne, puis chantent/rappent par-dessus, puis publient le résultat. Un désir d’être célèbre plutôt que de payer leur dû en apprenant leur métier. (Blâmez toutes les émissions de talents télévisées pour cela.) Les maisons de disques qui ne nourrissent et ne développent pas les artistes, ce qui entraîne des carrières ultra-courtes composées d’une ou deux chansons. Un manque de personnes désireuses de poursuivre la véritable maîtrise d’un instrument de musique avec des années de pratique. Trop de perfection dans le processus d’enregistrement, une obsession qui enlève toute l’humanité et l’âme d’une chanson. (Comparez n’importe quoi du top 10 d’aujourd’hui à un hit de Motown et la différence devient évidente.) Composition de chansons à formule (Je vous regarde, Max Martin.) Algorithmes qui poussent juste plus de la même chose.

Je n’ai pas fini. Grâce à la technologie, de nombreux artistes d’aujourd’hui ont des chansons à succès sans jamais jouer un seul concert en direct. Cela signifie qu’ils n’ont jamais eu à transpirer devant des inconnus lors de longues tournées. Cette expérience de camp d’entraînement est essentielle pour devenir un meilleur musicien polyvalent. Vous avez besoin de cette expérience si vous ne voulez pas seulement rivaliser avec la musique de vos héros sur la scène mondiale, mais aussi avec votre héros des héros des héros.

Et il y a encore plus à considérer. Repensez à 1992. La musique qui avait trente ans à l’époque sonné Agé de. Non seulement la musique pop moderne se développait encore, mais nous avions à peine commencé à utiliser des choses comme les guitares électriques et les amplis appropriés. Les pédales d’effets n’avaient pas encore été inventées, pas plus que les synthétiseurs. Les studios d’enregistrement étaient des choses primitives par rapport à aujourd’hui, capables de produire uniquement du matériel en mono. Mais à partir de 1969 environ, la qualité sonore des enregistrements a atteint de nouveaux niveaux. Une chanson enregistrée en 1972 sonne tout aussi bien qu’une chanson enregistrée cette année. (En fait, vous pouvez faire valoir qu’en raison de la surproduction, de la technologie numérique et d’une trop grande compression, les enregistrements plus anciens sonnent meilleur que ce que nous avons aujourd’hui.)

Maintenant, permettez-moi de tourner les choses. Cela se produit parce que les jeunes d’aujourd’hui — et rappelez-vous que la jeunesse est toujours le moteur de ce qui se passe dans la musique — reconnaissent la mauvaise musique quand ils l’entendent. Ils sont plus intelligents que de tomber amoureux de ce qui passe aujourd’hui pour de la musique à succès.

Grâce au streaming et aux smartphones, nous avons accès à quelque part au nord de 80 millions de chansons. En quelques secondes, nous pouvons appeler pratiquement n’importe quelle chanson enregistrée dans l’histoire de la race humaine. Pourquoi ne vous procureriez-vous pas le meilleur des meilleurs des meilleurs ?

Contrairement aux générations précédentes, les fans de musique d’aujourd’hui sont beaucoup plus œcuméniques dans leurs goûts musicaux. Si vous avez un adolescent, demandez-lui de vous montrer les 25 dernières chansons qu’il a diffusées sur son téléphone. Je parie que vous trouverez de tout, de Drake à AC/DC en passant par Matthew Wilder (en particulier une chanson des années 1980 qui est devenue un étrange phénomène TikTok). À leur crédit, tout ce qui les intéresse, ce sont les bonnes chansons, quel que soit le genre ou l’époque. C’est sain.

Autrement dit, les enfants vont bien. Ce ne sont pas les personnes qui dirigent la machinerie de création de stars derrière la chanson populaire qui ne le sont pas.

Alan Cross est un diffuseur avec Q107 et 102.1 the Edge et un commentateur pour Global News.

