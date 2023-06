Il y a quelque chose de différent dans cette équipe de football de Joliet Central – Shaw Local

La fête a pris fin.

La sensation de chaleur et de flou durera, mais il est temps de se remettre au travail.

C’est ainsi que l’équipe de football de Joliet Central aborde la semaine 5 de la saison régulière après que les Steelmen aient survécu à Plainfield Central, 38-35, samedi dans ce qui était un match de retour incroyable, du début à la fin.

Incroyable dans la mesure où si vous ne le saviez pas, vous n’auriez jamais cru que les deux équipes étaient arrivées après avoir perdu 89 matchs combinés. Les Steelmen n’avaient pas gagné depuis que le district de Joliet Township a rétabli des programmes distincts en 2010, et les Wildcats n’ont pas goûté à la victoire depuis la semaine 8 de la saison 2012.

Les joueurs actuels sur les deux listes, bien sûr, n’ont été impliqués que dans une petite partie des séquences. Mais le fardeau de retirer le singe du dos du programme leur appartenait.

Comme l’entraîneur central Brett Boyter l’a dit après la fin folle de samedi, c’était dommage qu’il y ait eu un perdant ce jour-là. S’il y a jamais eu un moment où deux équipes méritaient la victoire, c’était celui-là.

« C’est vraiment surréaliste », a déclaré Bobby Ogden, joueur de ligne / secondeur défensif senior central, quelques minutes plus tard. « Cela n’arrive pas tous les jours. Nous étions un peu fatigués à la fin, mais nous savions que nous devions continuer.

Depuis le début, Boyter a dit qu’il y avait quelque chose de différent dans ce groupe de Steelmen. Ces enfants comprennent. C’est une véritable équipe de football, chaque joueur étant prêt à faire tout ce qu’il faut pour faire le travail.

« La plus grande différence avec le passé pour cette équipe est la façon dont ces jeunes peuvent mettre des choses comme ça (la défaite 71-0 des Steelmen à Oswego East la semaine précédente) derrière eux et aller de l’avant », a déclaré Boyter.

« Je suis si heureux pour ces enfants et leurs parents. Les voir concourir et maintenant obtenir le résultat qu’ils voulaient au tableau d’affichage, je ne sais pas comment le décrire. Cette (gagner) est maintenant l’attente, pas l’exception.

Transformation du programme

Ogden, qui a été impliqué dans deux plaqués pour défaite samedi, a déclaré que la véritable transformation du programme central avait commencé au début de l’été.

« Nous sommes arrivés et les entraîneurs nous ont appris quelque chose de nouveau », a-t-il déclaré. «Nous pensions que ce serait le même vieux truc, mais il n’y avait rien de vieux à ce sujet. Il y avait de nouvelles méthodes d’entraînement, de nouvelles pièces, un état d’esprit différent et un énoncé de mission différent. L’autre équipe ne va pas s’effondrer, et nous non plus.

Il y a eu des moments pendant le match de Plainfield Central où pas moins une figure que le joueur du match et héros de dernière minute, JoJo McNair des Steelmen, a admis avoir des doutes quant à savoir si Joliet Central s’accrocherait et obtiendrait cette victoire insaisissable.

« Quand j’ai dit aux gars que j’avais des doutes, ils m’ont dit de me battre », a déclaré McNair. « Marcus Stone (qui a fait une interception clé en première mi-temps) me disait de continuer à jouer. »

« Ce que ces enfants ont fait, c’est se prouver qu’ils peuvent gagner des matchs de football », a déclaré Boyter. « Jusqu’à ce que vous le fassiez réellement, vous allez avoir un doute. »

Continue à jouer. N’enlevez jamais un seul jeu. Ogden a admis que cela arrivait parfois avec certains Steelmen dans le passé, mais plus maintenant.

« Nous avons mis en place une première et une deuxième mi-temps aujourd’hui et nous n’avons jamais abandonné », a-t-il déclaré. «Nous savons qu’aucun de nous ne pourra jamais retirer un jeu. Vous pensez peut-être qu’il ne s’agit que d’un seul jeu, mais cela pourrait tout vous coûter. Ce jeu l’a montré.

« Ce que nous avons fait, c’est créer nos propres hommes d’acier. Les hommes d’acier ont gagné. C’était le début de notre nouvelle saison. Ce que les entraîneurs ont prêché fonctionne si nous faisons notre travail à chaque match. De la façon dont nous le voyons maintenant, nous n’allons plus perdre de matchs cette saison.

Reste à savoir si cela s’avère être une affirmation vraie sur le tableau de bord. Mais il ne fait aucun doute que les Steelmen sont prêts à jouer comme des gagnants à chaque fois.

Exécution offensive énorme

Une grande partie de la raison pour laquelle Joliet Central a le singe sur le dos est une exécution offensive. Les Steelmen n’avaient pas l’habitude de marquer 38 points offensifs légitimes – même pas proches.

Mais ce jour-là, le quart-arrière Zach Wisneski a complété 20 des 30 passes pour 280 verges et quatre touchés. McNair en a attrapé huit pour 142 verges et trois scores et s’est précipité pour 91 et un autre score. Frank Fiegel a capté six passes pour 77 verges et un touché.

J’ai mentionné à Boyter qu’un gars qui avait passé une excellente journée était son coordinateur offensif, Tony Juarez, un ancien entraîneur-chef du canton de Joliet au football et au baseball.

« Tony pourrait redevenir entraîneur-chef, n’importe où », a déclaré Boyter. « Mes trois coordinateurs – Tony avec l’attaque, Kyle (Knezetic) avec la défense et Brian (Levicke) avec les équipes spéciales – vraiment, tout ce que je fais, c’est tout leur confier. Ils font le travail.

La foule samedi était de plus de 2 000 personnes pour voir deux équipes aussi avides de victoire que jamais. Il est difficile d’imaginer que quiconque était là – d’ailleurs, les fans de Plainfield Central ont rempli les tribunes des visiteurs – ne voudra pas revenir voir son équipe préférée au cours des cinq dernières semaines de la saison.

Imaginez ce que gagner ce match de football fait pour le moral de Joliet Central et à quel point les anciens du programme sont fiers. Imaginez quel sera l’impact à Plainfield Central lorsque les Wildcats de l’entraîneur de première année Jon Pereiro placeront ce premier cran dans la colonne de gauche.

C’est pour bientôt. Vous pouvez le sentir. Les deux équipes que nous avons vues samedi ont concocté un match de football que nous n’oublierons pas de sitôt, et toutes deux sont prêtes à en faire plus pour gagner.

