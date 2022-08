Il y a quelque chose de “bizarre” dans la photo d’Amitabh Bachchan avec Nitin Gadkari. Est-ce que tu le vois?

Nitin Gadkari, ministre des Transports routiers et des Autoroutes de l’Union, a rencontré jeudi à Mumbai la mégastar de Bollywood Amitabh Bachchan et son fils et acteur Abhishek Bachchan pour défendre la cause de la sécurité routière en Inde. Un tweet publié sur le compte Twitter officiel de M. Gadkari a déclaré qu’il avait rencontré l’acteur pour demander un soutien à la National Road Safety Mission (सड़क सुरक्षा अभियान) en Inde. Environ 80 000 personnes périssent chaque année dans des accidents de la route dans le pays, ce qui représente 13% de décès dans le monde, selon un rapport de l’ANI.

Ministre de l’Union Shri @nitin_gadkari Ji a appelé Shri @SrBachchan Ji à Mumbai aujourd’hui. Shri Gadkari Ji a sollicité le soutien de Shri Bachchan pour défendre la cause de la mission nationale de sécurité routière (सड़क सुरक्षा अभियान) en Inde. pic.twitter.com/9AHVqRa9Mo — Bureau de Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) 18 août 2022

Les photos de leur rencontre sont rapidement devenues virales sur le site de microblogging Twitter lorsqu’un utilisateur aux yeux d’aigle a repéré quelque chose de “bizarre” dans l’une des photos de Gadkari-Bachchan éventuellement cliquées au bureau ou à la maison de l’acteur. C’est du cadre photo en toile de fond dont nous parlons, au cas où vous vous poseriez la question.

LES GARS C’EST QUOI CETTE PHOTO EN ARRIÈRE-PLAN ?????? WTF POURQUOI AVEZ-VOUS ÇA ? https://t.co/buKB4xuzwv — momos au poulet, chutney épicé (@foodpornament) 18 août 2022

Regarde plus attentivement.

(Photo tweetée par M. Nitin Gadkari)

Est-ce que tu le vois?

À première vue, cela semble être une photo de famille, mais à y regarder de plus près, ce n’est qu’Amitabh Bachchan. Beaucoup d’Amitabh Bachchans. Tout le monde sur la photo est Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan est partout.

Au crédit de l’acteur, il pourrait très bien s’agir d’un fan-art, quelque chose que BigB admire beaucoup et partage activement avec des millions de followers sur ses réseaux sociaux.

Cela, cependant, ne change rien au fait que le senior Bachchan n’hésite pas à utiliser ses propres photos (souvent modifiées) pour transmettre ses vœux ou ses griefs sur Twitter.

T 2395 – J’ai Samsung Note 7. Charge de la batterie limitée à 60 %. Quand est-ce que ça me permettra d’aller à 100 ? Monsieur Samsung s’il vous plait répondez ! zara jaldi ! pic.twitter.com/VVkzPqXh1j – Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 30 septembre 2016

T 2160 – ENFIN ..! Leonardo obtient le prix du meilleur acteur aux Oscars .. ! Une co star prévenante et un gentleman minutieux ! pic.twitter.com/9ut6Htn6Dd – Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 29 février 2016

T 2382 – #ROSE l’attention incroyable qu’il reçoit est phénoménale .. une attention plus d’immenses éloges .. un immense amour pic.twitter.com/XFDMHniYnX – Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 17 septembre 2016

T 2795 – Arre yaar Twitter ji .. yaar ab toh numéros hamare badha do .. kab se itna kuch dal rahe hain .. kuch aur karna ho, numéro badhane ke liye to bolo🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 .. TJKBM !! ! pic.twitter.com/V5L4AMJNGq – Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 4 mai 2018

Nous aimons BigB. BigB aime aussi BigB.

