Il y a quelque chose dans la revue de la grange : Martin Starr combat les elfes

Parfois, même les films les plus imparfaits méritent un coup de chapeau par pure ambition. Bien sûr, ça n’a pas vraiment atteint le but, mais wow cet effort était incroyable. Et le nouveau film norvégien Il y a quelque chose dans la grange correspond à cette description. Beaucoup de choses sont bonnes, beaucoup ne le sont pas, mais il essaie de frapper une cible d’hommage et de ton si étrange et spécifique qu’il suffit de lui donner des accessoires.

Découvrez les nouveaux ordinateurs portables Surface de Microsoft

Martin Starr (Freaks and Geeks, Retour à la maison de Spider-Man) à la fois producteur exécutif et vedette du film dans le rôle de Bill, un Américain qui hérite de la ferme de son oncle en Norvège. Désireux de prendre un nouveau départ, Bill y emménage toute sa famille juste avant Noël dans le but de transformer la grange de la ferme en chambre d’hôtes haut de gamme. Il y a cependant un gros problème avec ce plan. La grange est habitée par un elfe (Kiran Shah) qui, si vous ne respectez pas ses règles strictes, deviendra très, très violent.

Rien qu’à partir de la configuration du film, vous obtenez une ambiance très rétro des années 1980. Bill est une sorte de Clark Griswold moderne, désespéré de rendre sa famille heureuse même s’il est souvent un bouffon égoïste. Le côté elfe a alors temps fort Gremlins ambiance, non seulement avec les règles mais aussi avec d’autres choses qui entrent en jeu plus tard dans le film. De plus, tout le décor de Noël ajoute à ces deux choses.

Alors que Bill et sa famille (qui comprend sa femme, jouée par Game of Thrones Amrita Acharia, une adolescente jouée par Zoe Winther-Hansen et un fils cadet joué par Townes Bunner) tentent de s’acclimater au nouveau comté, une grande partie de l’humour vient du fait de se moquer de la Norvège ainsi que de l’Amérique. C’est un peu évident, un peu évident, mais souvent très, très drôle. Bientôt, le fils a vent de l’elfe et le rencontre même, nouant une amitié. Seulement, personne dans sa famille ne le croit et, à l’approche de Noël, les choses se gâtent rapidement.

Une fois que cela se produit, le film change un peu de vitesse, passant d’une comédie familiale de poisson hors de l’eau à un film d’horreur plus gore. Le changement fonctionne mais le film n’arrive jamais vraiment à décider dans quelle direction il veut aller. Est-ce que ça continue à être drôle ? Jusqu’où va le gore ? Il a du mal à garder un équilibre et, par conséquent, le troisième acte du film s’éternise beaucoup plus longtemps qu’il ne le devrait.

Il y a cependant des moments amusants tout au long. Chaque fois que vous pensez qu’il est peut-être temps de regarder votre montre, quelqu’un lance une bombe de décoration de Noël, se fait manger par une motoneige ou se fait poursuivre sur un traîneau. Il se passe tellement de choses amusantes et étranges que même si elles ne correspondent pas, cela reste divertissant. Et même si certains combats entre elfes et humains peuvent parfois devenir légèrement embarrassants, ils sont toujours sauvés par un dernier coup écrasant.

Starr, qui est presque toujours relégué aux rôles de soutien, fait un travail fantastique en tant qu’homme principal, canalisant sa Chevy Chase intérieure avec juste assez de cette énergie maladroite caractéristique pour garder le personnage unique. Les membres de la famille sont également tous formidables, avec des notes spéciales pour Winther-Hansen en tant que fille, qui a le plus d’émotions à gérer. Mais les véritables MVP sont tous les citoyens norvégiens, chacun ayant un rôle très spécifique mais très hilarant à jouer. Il y a le shérif local joué par Ragnarök Henriette Steenstrup, une conductrice de camion jouée par Dernier Royaumede Jeppe Beck Laursen, et l’historien, interprété par Calle Hellevang Larsen. Chacun est si bon et si précis dans son rôle, qu’il ajoute une incroyable authenticité au décor. Et, bien sûr, on ne peut pas en dire assez sur l’elfe principal joué par Shah. Il a un CV légendaire et apporte cette autorité à un rôle très étrange et complexe mais crucial.

Si ça ressemble à Il y a quelque chose dans la grange il se passe peut-être trop de choses, vous auriez raison. Mais encore une fois, c’est parce que le réalisateur Magnus Martens vise très haut. C’est un film qui se veut un classique des fêtes, mais aussi un classique culte, et aussi un divertissement pour toute la famille. Il n’atteint pas vraiment tout cela, mais il a un tel cœur, une telle ambition et de superbes performances qu’il fait passer le message de toute façon.

Il y a quelque chose dans la grange a eu sa première mondiale au Fantastic Fest 2023. Il sortira cette période des fêtes, bien que les détails exacts soient à déterminer.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.