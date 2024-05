Il y a probablement des microplastiques dans vos testicules

De minuscules particules de plastique ont atteint des parties de notre corps autrefois considérées comme impossibles, notamment le placenta et le lait maternel et, comme le montrent les chercheurs dans une nouvelle étude, chaque testicule humain a été analysé. Selon les chercheurs, cette découverte pourrait aider à expliquer pourquoi le nombre de spermatozoïdes diminue dans le monde. Des microplastiques ont été découverts dans les 23 testicules humains et 47 testicules de chien analysés, selon le Gardien . Le nombre de spermatozoïdes n’a pas pu être effectué à partir des testicules humains conservés, qui provenaient de cadavres âgés de 16 à 88 ans au moment de leur décès en 2016. Mais des échantillons de testicules de chiens obtenus lors d’opérations de stérilisation ont montré un faible nombre de spermatozoïdes accompagné d’une forte contamination au polychlorure de vinyle. ou du PVC, qui Greenpeace considère le plastique « le plus nocif pour l’environnement ».

« Le PVC peut libérer de nombreux produits chimiques qui interfèrent avec la spermatogenèse, et il contient des produits chimiques qui provoquent des perturbations endocriniennes », dit Xiaozhong Yu, professeur de sciences infirmières à l’Université du Nouveau-Mexique. Yu, auteur principal de l’étude publiée mercredi dans Sciences toxicologiquesdoutait initialement que les microplastiques puissent pénétrer dans le système reproducteur : « les testicules, comme le cerveau, ont une barrière sanguine spéciale », selon Interne du milieu des affaires– donc les résultats l’ont laissé « surpris ». Il note que « l’impact sur la jeune génération pourrait être plus préoccupant », compte tenu de la prolifération du plastique dans notre environnement moderne. Des microplastiques ont été trouvés sur les plus hauts sommets des montagnes, dans les fosses océaniques profondes et dans notre sang. UN étude récente ont découvert un risque accru de maladie cardiovasculaire chez les personnes ayant des microplastiques dans le sang.

Mais « il existe des données limitées sur les microplastiques dans le système reproducteur humain et leurs conséquences potentielles sur la qualité du sperme », selon l’étude. Les chercheurs ont découvert 12 types de microplastiques dans les testicules humains et canins. « Les humains et les chiens présentent des proportions relativement similaires des principaux types de polymères, avec [polyethylene or PE] Cependant, les testicules humains présentaient des niveaux de microplastiques près de trois fois supérieurs à ceux des testicules de chien, avec 328 microgrammes par gramme de tissu contre 123 microgrammes. Les chercheurs ont également noté « une corrélation négative entre des polymères spécifiques tels que le PVC et [polyethylene terephthalate, or PET] et le poids normalisé des testicules a été observé. » (Plus d’histoires sur les microplastiques.)