Il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles Pierre Poilievre ne sera jamais premier ministre — et une raison pour laquelle il pourrait bien

Si Pierre Poilievre est couronné chef du Parti conservateur du Canada, comme cela semble de plus en plus probable, la sagesse conventionnelle est que le PCC se sera relégué à une autre décennie dans le désert politique.

Poilievre sera vraisemblablement victime des tourments subis par les deux derniers meneurs. Il y a la gestion d’une base politique dont les opinions sont en nette contradiction avec celles d’une grande majorité de Canadiens, avec une incapacité à pivoter vers des positions qui ne sont pas répulsives pour cette majorité. Il héritera également d’un parti et d’un caucus irrémédiablement divisés sur les questions fondamentales.

Il y a trois points chauds évidents : les armes à feu, le climat et le COVID. La plupart des Canadiens veulent que notre épidémie de violence armée soit maîtrisée. Poilievre ne dira pas comment il le fera, car sa base s’oppose avec véhémence à toute limite à leur liberté de posséder une douzaine d’armes de type assaut s’ils le souhaitent.

Les conservateurs du monde entier sont tombés dans le piège de présenter la lutte contre le changement climatique comme un complot de gauche, pas plus hystérique que l’étrange Pierre. Il n’y a pas non plus de pivot pour lui ici. Alors que les incendies font rage cet été et que les inondations noient des dizaines de communautés cet automne, il sera laissé politiquement au sec.

Il ne pourra pas non plus se débarrasser de son bagage COVID, alors que les défis de santé publique se poursuivent. De son baratin sur les vaccins, à son flirt avec les camionneurs insurrectionnels, en passant par ses ricanements face aux mesures de santé publique qui ont sauvé des milliers de Canadiens de la mort, Poilievre traînera derrière lui un boulet COVID très lourd, celui que ses adversaires – à l’intérieur du parti et out – ne manquera pas de garder un coup de projecteur sur.

Sa plus grande faiblesse pour gagner la confiance des Canadiens, c’est peut-être qu’il n’aura pas l’appui d’au moins un tiers de son propre parti dès le premier jour. Que ce soit Brian Mulroney, Patrick Brown, Michael Chong, Rona Ambrose ou Lisa Raitt, la liste est longue des anciens du parti qui exprimeront leur chagrin – et leur colère – face à l’impasse politique dans laquelle Poilievre semble entraîner leur parti.

Tout cela ne se produira peut-être pas s’il peut retrouver le chemin de la raison politique sans être vu en train de rompre avec sa base. Cela semble une mince perspective pour deux raisons. Tout d’abord, contrairement à Erin O’Toole, qui ne croyait pas beaucoup aux absurdités qu’il devait approuver dans la course à la chefferie, cet opportuniste politique froid semble croire qu’une grande partie de ces absurdités le fera élire.

Les banquiers et la communauté financière peuvent-ils être persuadés qu’il n’est pas simplement un imbécile pour avoir laissé entendre qu’il peut révoquer le conseil d’administration et le gouverneur de la Banque du Canada? Pas bientôt. Quelqu’un qui n’est pas saisi par la cryptomanie – les mêmes Canadiens qui dépensent trop en billets de loterie – croira-t-il qu’un fanatique du bitcoin devrait recevoir les clés du trésor public ?

Comme Jason Kenney, Poilievre est l’un de ces conservateurs canadiens qui n’ont jamais occupé d’emploi dans le monde réel – à moins que vous ne considériez la Fédération canadienne des contribuables comme faisant partie du monde réel. Il est aveugle à l’ironie de prétendre être un briseur d’élites. Il a, après tout, été membre à vie de l’un des bastions les plus blindés des élites : les condamnés à perpétuité politiques.

Mais… la sagesse conventionnelle peut encore une fois se tromper.

Cette semaine, la firme de sondage Abacus a constaté que sept partisans de Poilievre sur 10 sont au moins ouverts à l’idée que les élites de Davos pourraient avoir une «stratégie secrète pour imposer leur vision au monde». Et plus d’un tiers sont ouverts à l’affirmation « Bill Gates utilise des puces électroniques pour suivre les gens et affecter leur comportement ». Malheureusement, les chiffres pour l’ensemble du Canada ne sont pas si bas sur ces complots.

Il est donc peut-être plus facile de surfer sur un raz-de-marée trumpien de colère vers le succès politique au Canada que la plupart d’entre nous ne le pensaient. On peut espérer que les opposants à la direction de Poilievre feront mieux pour exposer la nudité de cet empereur potentiel et que les libéraux et les néo-démocrates le pilonneront sans relâche avec leurs plus gros canons.

Notre improbable nation a survécu à de nombreux charlatans politiques. Celui-ci est peut-être le plus dangereux à ce jour.

