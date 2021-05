Il y a plus de raisons cette année de vérifier votre assurance habitation

Les eaux de crue coulent le long de la route dans le canton de Muhlenberg, en Pennsylvanie, après une importante tempête en août dernier. Ben Hasty | Groupe MediaNews | Getty Images

Les changements climatiques continus et la flambée des coûts du bois sont deux choses dont vous devrez peut-être tenir compte lors de votre assurance habitation. Que vous viviez dans une région sujette aux ouragans, aux tornades, aux inondations, à la grêle, aux incendies de forêt ou aux violentes tempêtes – qui sont de plus en plus fréquentes – il est important de savoir quels types de dommages liés aux conditions météorologiques votre police couvre, exclut ou facture un ( et probablement plus élevé) déductible pour. Ajoutez les prix actuels du bois – ils sont déjà en hausse de 67% cette année et de 340% par rapport à il y a un an – et le coût de réparation ou de remplacement de votre maison en cas de tempête violente peut être beaucoup plus élevé que prévu. « Cela pourrait être un coup dur financier pour vous si vous ne comprenez pas la police que vous avez achetée », a déclaré Spencer Houldin, président d’Ericson Insurance Advisors.

À mesure que le temps plus chaud s’installe aux États-Unis, il en va de même pour la probabilité de temps violent. La saison des tornades est déjà en cours et la saison officielle des ouragans commence le 1er juin et se termine le 30 novembre. Pendant ce temps, la Californie et certaines parties du sud-ouest connaissent des conditions de sécheresse propices aux incendies de forêt. L’année dernière, il y a eu 22 catastrophes météorologiques et climatiques distinctes d’un milliard de dollars aux États-Unis, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration. Il y a également eu 30 tempêtes de l’Atlantique qui ont été nommées – un record – dont 12 ont touché terre aux États-Unis. En fonction de votre lieu de résidence et de la météo typique de cette région, votre police d’assurance habitation peut couvrir certains des événements les plus spécifiques à un lieu, et la loi de l’État dicte souvent ce qui est exigé des politiques proposées dans leur juridiction. Voici ce qu’il faut examiner dans votre politique.

Coût de remplacement

Les polices standard réparent ou remplacent généralement votre maison jusqu’à concurrence du montant pour lequel elle est assurée. Ou, vous pouvez avoir une clause qui augmente ce montant de remplacement à 125% ou 150% de la couverture de votre logement. Ou, il peut ne pas avoir de plafond sur le coût de remplacement. «Si vous avez une disposition de remplacement des coûts garantie, vérifiez si elle est de 125% ou 150% ou non plafonnée», a déclaré Houldin. « Il est tout simplement très important, en particulier dans les zones sujettes aux catastrophes, que vous ayez une couverture suffisante. »

Lorsque vous évaluez la disposition relative au coût de remplacement de votre police, assurez-vous de prendre en considération les coûts plus élevés (c.-à-d. Le bois d’œuvre) de la reconstruction de votre maison – surtout si cela fait longtemps que vous avez souscrit l’assurance.

Différents dommages, différentes franchises

Bien que de nombreux risques soient couverts par la partie standard de votre police, certains événements météorologiques relèvent d’une partie différente assortie d’une franchise différente. Si vous vivez dans un État le long de la côte Est ou du golfe du Mexique, il y a de fortes chances que votre police d’assurance habitation comporte une franchise pour les ouragans. De même, dans les États plus sujets aux événements liés au vent – c’est-à-dire aux tornades – vous aurez probablement une franchise de vent. Quoi qu’il en soit, ces montants varient généralement d’environ 1% à 5% (avec un minimum de 500 $) en fonction des spécificités de votre contrat d’assurance. Certains propriétaires peuvent opter pour une franchise encore plus élevée si elle est disponible. De manière générale, plus la franchise est élevée, plus les primes sont basses et vice versa. Plus de Personal Finance:

Vous n’avez pas besoin d’être ultra-riche pour envisager un prenup Il est important de noter que pour ces franchises en pourcentage, le montant est basé sur votre valeur assurée et non sur les dommages causés. Donc, si votre maison est assurée pour 500 000 $ et que vous avez une franchise de 5% pour les ouragans, vous serez responsable de couvrir les premiers 25 000 $, quel que soit le coût total des dommages. Cela signifie qu’il est sage d’avoir un plan pour couvrir votre part à la suite d’une catastrophe. Par exemple, Houldin connaissait un propriétaire qui avait une franchise éolienne de 15% – 150 000 $ – sur une maison de 1 million de dollars. Lorsque des vents violents ont arraché le toit, l’événement a causé des dommages de 110 000 $ – en dessous de la franchise. En d’autres termes, le propriétaire devait payer la réparation de sa poche. Sachez également que les tremblements de terre ne sont pas couverts par les polices standards des propriétaires, même en Californie sujette aux tremblements de terre (vous devrez souscrire une assurance distincte). Il n’y a généralement pas non plus d’autres types de mouvement de la terre (c.-à-d. Glissements de terrain, dolines).

Risque d’inondation

Les politiques des propriétaires excluent généralement les inondations de la couverture. Pourtant, un seul pouce d’eau dans votre maison peut causer jusqu’à 25 000 $ de dommages, selon l’Agence fédérale de gestion des urgences. Et, 1 réclamation d’assurance contre les inondations sur 4 provient de l’extérieur d’une zone à haut risque. Pour la couverture, vous auriez besoin d’une assurance contre les inondations distincte par le biais du programme fédéral d’assurance contre les inondations ou d’un assureur privé. Sachez cependant qu’il existe des exclusions et des limitations de couverture. Et les politiques contre les inondations mettent 30 jours à entrer en vigueur. Le coût annuel moyen est de 734 $, bien que cela puisse varier considérablement.

«Si vous êtes dans une zone inondable dangereuse, le prêteur hypothécaire vous oblige à souscrire une assurance contre les inondations», a déclaré Houldin. « Si vous êtes dans une zone non dangereuse, le prêteur dit que vous n’en avez pas besoin. » Alors que les inondations sont un aspect courant des catastrophes naturelles, moins de 15% des propriétaires ont une assurance contre les inondations, selon l’Insurance Information Institute. Lorsqu’un propriétaire fait face à des dommages causés par une tempête qui sont découverts mais dans une zone sinistrée déclarée par le gouvernement fédéral, il peut y avoir des programmes gouvernementaux qui peuvent fournir une aide financière, y compris des subventions de la FEMA et des prêts de la Small Business Administration. Cependant, cette aide n’est pas garantie et ne vous remettra probablement pas rapidement sur pied. Par exemple, après l’ouragan Harvey en 2017, qui a déversé jusqu’à 60 pouces de pluie dans certains endroits du Texas, la subvention moyenne de la FEMA pour les particuliers était de 7000 $, tandis que la réclamation moyenne par le biais du programme national d’assurance contre les inondations était de plus de 100000 $.

Si vous êtes locataire

Même si vous ne possédez pas votre maison, vos finances sont toujours en danger si une tempête endommage la maison ou le bâtiment dans lequel vous vivez. Alors que l’assurance du propriétaire couvrirait la structure elle-même, vous seriez responsable de votre propriété. L’assurance du locataire est une option pour couvrir vos biens. Il peut également couvrir le coût de la vie ailleurs si vous ne pouvez pas rester chez vous après une tempête ou tout autre événement assuré. La moyenne nationale d’une police avec une couverture de 40 000 $ pour les biens personnels, une franchise de 1 000 $ et une protection de 100 000 $ en responsabilité civile est de 197 $ par an (environ 17 $ par mois), selon une analyse des tarifs Insurance.com.

Protégez vos documents importants