Il y a plus de 20 ans, 40 personnes arrêtées pour abus sexuels sur mineurs dans le West Yorkshire

La POLICE enquêtant sur des infractions d’abus sexuels sur des enfants a arrêté 40 personnes dans le cadre d’une opération majeure.

Des policiers de Kirklees, dans le West Yorkshire, ont arrêté 38 hommes et deux femmes dans le cadre d’une opération majeure.

La police du West Yorkshire a arrêté 40 personnes dans le cadre d’une enquête sur les abus sexuels sur enfants

Les agents ont procédé à des arrestations dans le cadre de l’opération Teeford concernant les abus sexuels de neuf femmes dans les régions de Dewsbury et de Batley entre 1989 et 1999.

Vingt-sept arrestations ont été effectuées dans le district de Kirklees, et d’autres à Bradford, Leeds et Wakefield.

Deux arrestations ont eu lieu en dehors de la zone de police du West Yorkshire, ont déclaré des flics.

Toutes les personnes arrêtées ont été libérées sous caution par la police en attendant que les enquêtes se poursuivent.

DCI Ian Thornes, qui mène des enquêtes non récentes sur l’exploitation sexuelle des enfants à Kirklees, a déclaré : « La sauvegarde et la protection des enfants restent une priorité absolue pour la police du West Yorkshire.

« Cette enquête en cours démontre à nouveau notre détermination à enquêter sur tous les rapports d’abus sexuels sur des enfants à Kirklees et dans le West Yorkshire, qu’ils soient récents ou datant de plusieurs années.

« Cette phase d’arrestation a suivi de nombreux mois d’enquête sur des rapports d’infractions sexuelles contre des jeunes filles à Dewsbury et Batley entre 1989 et 1999 et nous continuons à travailler avec les victimes et à les soutenir.

« Nous le pensons fermement lorsque nous disons que rien n’est négligé pour examiner en profondeur tous les rapports de ces infractions odieuses qui affectent certaines des personnes les plus vulnérables de notre société. »

Il a ajouté : « S’attaquer à la maltraitance des enfants n’est pas quelque chose qu’un organisme peut faire isolément ; nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales, d’autres organisations et organisations caritatives pour soutenir les victimes, traduire les auteurs en justice, afin de rendre nos communautés plus sûres. »

Toute personne ayant été victime d’abus sexuels a été invitée à le signaler à la police.