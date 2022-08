Il y a plus dans ce “poisson souriant” qu’il n’y paraît

Il existe une variété d’espèces de poissons sous l’océan. Bien que nous connaissions certains d’entre eux, il y en a beaucoup dont nous ne connaissons même pas les noms. Récemment, une vidéo qui a amusé les internautes montre l’existence d’un poisson qui semble arborer le sourire.

Un compte nommé Buitengebieden, qui prétend être un résident des Pays-Bas, a partagé la vidéo désormais virale. « Nous avons tous besoin de ce sourire… » lit le tweet.

Nous avons tous besoin de ce sourire.. 😊 pic.twitter.com/MNCgvGwfMG — Buitengebieden (@buitengebieden) 26 août 2022

La vidéo de 7 secondes révèle un banc de poissons nageant sous l’eau. Ils avaient tous de petits corps de forme ovale avec de grands yeux. Cependant, ce qui a attiré l’attention des gens, c’est que tous les poissons semblaient sourire.

Bien qu’apparemment, ces poissons souriants puissent sembler adorables, ils sont une race assez dangereuse. On les appelle les poissons-globes que l’on trouve principalement dans les océans tropicaux et subtropicaux. Lorsqu’ils se sentent menacés ou qu’ils cherchent une proie, ces poissons-globes se gonflent comme un ballon et des épines pointues sortent de leur corps.

Ces épines sont remplies de poison, considéré comme bien pire et plus mortel que le produit chimique cyanure. Selon un rapport de National Geographic, le poisson-globe possède une certaine neurotoxine appelée tétrodotoxine qui est près de 1200 fois plus toxique que le cyanure. Le poisson-globe avec ses épines vénéneuses peut tuer jusqu’à 30 personnes en un instant.

La vidéo du poisson-globe a recueilli plus de 7,9 millions de vues et a recueilli plus de 334,9 000 likes. Twitteratis n’a pas pu s’empêcher de commenter la vidéo, soulignant à quel point le poisson-globe était dangereux. Tandis qu’un utilisateur écrivait : « Qu’est-ce que tu veux dire par ‘sourire’ ? C’est alarmant”, a précisé un autre, “C’est la chose la plus mignonne mais aussi la plus effrayante qui soit.”

Qu’est-ce que tu veux dire par “sourire” ?

C’est alarmant —Dan Talmon (@dan_talmon) 26 août 2022

C’est la chose la plus mignonne mais aussi la plus effrayante qui soit — SuperNØVA (@SuperNOVA9789) 26 août 2022

Plus tôt, une vidéo d’un poisson-globe dévorant tout ce qui lui était lancé était également devenue extrêmement virale, choquante et effrayante les utilisateurs des médias sociaux.

