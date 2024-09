Il y a peu de débat sur le fait que la Pennsylvanie est la clé alors que Harris et Trump se préparent à la confrontation à Philadelphie

HARRISBURG, Pennsylvanie — Lorsque Donald Trump et Kamala Harris se rencontreront sur scène mardi soir à Philadelphie, ils sauront tous deux qu’il n’y a aucun doute sur le fait que la Pennsylvanie est essentielle à leurs chances de remporter la présidence.

L’État le plus peuplé du pays où les élections présidentielles sont décisives s’est rangé du côté du vainqueur des deux dernières élections, à chaque fois avec seulement quelques dizaines de milliers de voix d’avance. Les sondages de cette année laissent penser que la Pennsylvanie sera à nouveau très proche en novembre.

Une défaite dans cet État rendrait difficile de rattraper les votes électoraux ailleurs pour remporter la présidence. Trump et Harris ont été des visiteurs fréquents ces derniers jours, et l’ancien président s’exprimait dans le comté de Butler le 14 juillet lorsqu’il a été la cible d’une attaque contre un électorat. tentative d’assassinat.

Les enjeux pourraient être particulièrement élevés pour Harris : aucun démocrate n’a remporté la Maison Blanche sans la Pennsylvanie depuis 1948.

Les Pennsylvaniens ont mis fin à une série de six victoires démocrates dans l’État lorsqu’ils ont contribué à propulser Trump vers la victoire en 2016, puis fils indigène soutenu Joe Biden dans la course de 2020 contre Trump.

« Ils disent que ‘si vous gagnez en Pennsylvanie, vous allez tout gagner’ », a déclaré Trump à une foule réunie à la Mohegan Arena de Wilkes-Barre en août.

Les républicains cherchent à atténuer l’impopularité de Trump dans les banlieues de Pennsylvanie, de plus en plus libérales, en critiquant la gestion de l’économie par l’administration Biden. Ils espèrent contrer l’énorme avantage des démocrates dans le vote anticipé en encourageant leur base électorale à voter par correspondance.

Harris cherche à rassembler la coalition derrière la campagne gagnante de Biden, y compris les étudiants, les électeurs noirs et les femmes animées par la protection du droit à l’avortement.

Les démocrates affirment également qu’il sera essentiel pour Harris de remporter une large victoire à Philadelphie – la plus grande ville de l’État, où les résidents noirs constituent le groupe le plus important en termes de race – et dans ses banlieues, tout en réduisant les larges marges de Trump parmi les électeurs blancs dans de vastes étendues de zones rurales et de petites villes de Pennsylvanie.

Le débat se déroulera au National Constitution Center de Philadelphie. La ville est un bastion démocrate où Trump a déclaré en 2020 : « de mauvaises choses arrivent”, l’une de ses attaques sans fondement suggérant que les démocrates ne pourraient gagner la Pennsylvanie qu’en trichant.

Biden a fait basculer la Pennsylvanie en 2020, non seulement en remportant une large victoire à Philadelphie, mais aussi en obtenant des marges plus importantes dans les banlieues densément peuplées autour de Philadelphie et de Pittsburgh. Il a également reçu un coup de pouce dans le nord-est de la Pennsylvanie, dans les comtés autour de Scranton, où il a grandi.

Ed Rendell, ancien gouverneur démocrate pendant deux mandats et extrêmement populaire à Philadelphie et dans ses banlieues, affirme que Harris peut faire mieux que Biden dans les banlieues.

« Il y a beaucoup de voix à obtenir, un démocrate peut obtenir une plus grande marge dans ces comtés », a déclaré Rendell.

Lawrence Tabas, président du Parti républicain de Pennsylvanie, a déclaré que Trump pouvait également y faire des progrès. Les sondages et les campagnes de sensibilisation du parti montrent que l’effet de l’inflation sur l’économie est une priorité pour les habitants des banlieues, a-t-il déclaré, et que ce problème joue en faveur du parti.

« Beaucoup de gens commencent vraiment à dire : « Écoutez, les personnalités mises à part, ils sont ce qu’ils sont, mais nous avons vraiment besoin que l’économie américaine redevienne forte » », a déclaré Tabas.

Rendell rejette cette affirmation. Il a déclaré que Trump s’écartait du scénario et disait des choses bizarres qui lui assureraient d’obtenir une part plus faible d’indépendants et de républicains dans les banlieues qu’en 2020.

« Il est devenu tellement bizarre qu’il va perdre beaucoup de voix », a déclaré Rendell.

Harris a défendu diverses mesures pour lutter contre l’inflation, notamment en plafonnant le coût des médicaments sur ordonnance, en aidant les familles à payer la garde d’enfants, en réduisant le coût des produits d’épicerie et en offrant des incitations pour encourager l’accession à la propriété.

L’économie de Pennsylvanie, relativement stagnante, est généralement à la traîne par rapport à l’économie nationale, mais son taux de chômage en juillet était inférieur de près d’un point de pourcentage. La croissance des salaires du secteur privé de l’État est toutefois légèrement inférieure à celle du pays depuis l’arrivée au pouvoir de Biden en 2021, selon les données fédérales.

Pendant ce temps, les démocrates espèrent que l’enthousiasme suscité depuis le retrait de Biden de la course et l’arrivée de Harris se poursuivra jusqu’au jour du scrutin en novembre.

Ils espèrent d’abord qu’elle obtiendra de meilleurs résultats auprès des femmes et des électeurs noirs, en tant que première candidate à la présidence d’origine noire. Rendell a déclaré qu’il était plus optimiste quant aux chances de Harris de remporter la Pennsylvanie qu’il ne l’était avec Biden dans la course.

« Je pense que nous sommes désormais les favoris », a déclaré Rendell.

Le débat a lieu avant le début du vote – en Pennsylvanie et partout ailleurs.

Une enquête nationale menée en juillet par l’Associated Press et le NORC Center for Public Affairs Research a montré qu’environ 8 démocrates sur 10 ont déclaré qu’ils seraient satisfaits de Harris comme candidat du parti, contre 4 démocrates sur 10 en mars déclarant qu’ils seraient satisfaits de Biden comme candidat.

On observe un certain optimisme parmi les démocrates de Pennsylvanie, même dans les comtés à tendance républicaine, y compris un certain nombre de comtés plus blancs et moins riches près de Pittsburgh et Scranton qui votaient autrefois systématiquement pour les démocrates.

Dans le comté de Washington, juste à l’extérieur de Pittsburgh, au cœur de la région productrice de gaz naturel de l’État, Larry Maggi, un commissaire de comté démocrate, pense qu’elle dépassera Biden là-bas.

Maggi voit plus de pancartes pour Harris qu’il n’en a jamais vu pour Biden, ainsi que plus de bénévoles, dont beaucoup sont des jeunes femmes préoccupées par la protection du droit à l’avortement.

« Je fais ça depuis 25 ans et je vois des gens que je n’ai jamais vus », a déclaré Maggi.

Les démocrates espèrent également qu’un nombre croissant d’électeurs comme Ray Robbins, un agent du FBI à la retraite et indépendant enregistré, regrettent d’avoir voté pour Trump en 2016. Robbins l’a fait, a-t-il déclaré, parce qu’il pensait qu’un homme d’affaires pourrait sortir de l’impasse au Congrès.

« C’est un menteur », a déclaré Robbins. « Je pense qu’il est totalement dépourvu de toute morale. Et vous pouvez me citer : je pense que c’est un être humain méprisable, même si j’ai voté pour lui. »

Mais les républicains ont eux aussi des raisons d’être optimistes.

Dans le deuxième État producteur de gaz du pays, même les démocrates reconnaissent que le soutien apporté par Harris à une interdiction de la fracturation hydraulique lors de sa campagne pour l’investiture de 2020 pourrait s’avérer coûteux. Au cours de cette campagne, la vice-présidente a déclaré que le pays pouvait atteindre ses objectifs en matière d’énergie propre sans interdiction, bien que Trump insiste sur le fait qu’elle changerait à nouveau de cap.

Pendant ce temps, l’avantage démocrate sur les listes électorales de l’État a régulièrement diminué depuis 2008, passant de 1,2 million à environ 350 000 aujourd’hui.

Les républicains attribuent leur rayonnement aux jeunes électeurs, ainsi qu’aux électeurs noirs, asiatiques et hispaniques.

« Beaucoup d’entre eux nous disent que c’est l’économie », a déclaré Tabas. « Et à Philadelphie, c’est aussi la criminalité et la sécurité dans les quartiers et les communautés. »

Ces gains n’ont pas encore été traduits en victoires du GOP, puisque les démocrates ont battu les républicains par plus de 2 contre 1 lors des élections à l’échelle de l’État au cours de la dernière décennie.

Daniel Hopkins, professeur de sciences politiques à l’Université de Pennsylvanie, attribue en partie la réduction de l’écart d’inscription aux « démocrates de Reagan », qui ont longtemps voté pour les républicains, mais n’ont pas immédiatement modifié leur inscription.

L’un de ces électeurs est Larry Mitko, un démocrate de longue date devenu républicain qui vit dans une banlieue de Pittsburgh.

Mitko, 74 ans, a voté pour Trump en 2016 et Biden en 2020, et était enclin à voter pour Trump en 2024 en raison de l’inflation et de la gestion de l’économie par Biden avant que ce dernier ne se retire de la course.

C’est à ce moment-là que Mitko a été sûr qu’il voterait pour Trump.

« Je n’aime pas le fait qu’ils nous mentent en nous disant : « Il va bien, il va bien », et il ne peut pas monter les escaliers, il ne peut pas finir une phrase sans oublier de quoi il parle », a déclaré Mitko à propos de Biden.

L’entrée tardive de Harris dans la course pourrait signifier que de nombreux électeurs sont encore en train d’en apprendre davantage sur elle, a déclaré Kathleen Hall Jamieson, professeur de communication à l’Université de Pennsylvanie qui étudie les débats présidentiels.

Il est possible que davantage d’électeurs que d’habitude ne soient pas déterminés à prendre une décision même à l’approche du scrutin, a déclaré Jamieson, de sorte que ce débat pourrait faire la différence.

