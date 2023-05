Il y a moins de feux de forêt au Canada, mais ils sont plus puissants

Les incendies de forêt qui ont ravagé certaines parties de l’Ouest canadien ce printemps font partie d’une augmentation globale des incendies plus puissants, selon les experts. Mais les détails derrière cette tendance sont plus complexes que le simple comptage des incendies ou des dégâts causés par an.

CBC News a examiné les données historiques pour avoir une idée de la nature changeante des incendies de forêt et du rôle du changement climatique dans le pays. (Le Canada a commencé à recueillir des données sur les feux de forêt en 1950, bien que cette première décennie soit considérée comme moins fiable.)

Le premier graphique montre que le nombre d’incendies de forêt annuels est en fait en baisse depuis les années 80.

Les experts attribuent cela à une meilleure prévention des incendies – de sorte que le nombre d’incendies d’origine humaine diminue.

C’est grâce à une meilleure éducation et aux interdictions de faire des feux, explique Mike Flannigan de l’Université Thompson Rivers à Kamloops, en Colombie-Britannique, l’un des plus grands experts du pays en matière de feux de forêt, qui a également examiné les données.

Dans le même temps, les incendies qui se déclarent maintenant ont tendance à brûler plus de territoire. Dans l’ensemble, la superficie brûlée annuellement par les feux de forêt a plus que doublé depuis les années 1970, selon un récent rapport fédéral .

Le graphique suivant montre le nombre d’hectares brûlés par décennie.

La tendance n’est « pas seulement une ligne droite. C’est un chemin cahoteux », a souligné Flannigan.

« Il y a une grande variabilité d’une année à l’autre en raison des conditions météorologiques et de l’allumage. »

La recette d’un feu de forêt comporte trois ingrédients : l’allumage (soit la foudre, soit les humains), le combustible (herbes séchées, arbustes, arbres et autres végétaux) et le temps sec, dit-il.

Mais les particularités de ces trois ingrédients changent, ainsi que le climat.

Au Canada, environ la moitié de tous les incendies sont maintenant causés par la foudre. Mais les éclairs sont en augmentation et devraient augmentation supplémentaire avec le changement climatique.

En raison du changement climatique, la végétation est plus susceptible d’être sèche et plus inflammable.

« Lorsque la température augmente, la capacité de l’atmosphère à aspirer l’humidité du carburant augmente de manière presque exponentielle », a déclaré Flannigan.

« À moins que vous n’obteniez plus de pluie pour compenser cet effet desséchant dû au réchauffement, vous vous retrouvez avec des combustibles plus secs. Et c’est un aspect vraiment critique du monde du feu. »

Enfin, ce même temps chaud et sec – en particulier les jours de vent – contribue à la probabilité que les incendies de forêt se propagent plus largement.

Le désastreux incendie de 2016 à Fort McMurray, en Alberta, par exemple, s’est produit alors qu’un système inhabituellement chaud et sec s’est installé dans le nord de l’Alberta en mai.

L’inverse est également vrai. Par exemple, entre 2000 et 2009, il faisait exceptionnellement frais dans les Territoires du Nord-Ouest, ce qui a entraîné une baisse globale de la superficie brûlée, a déclaré Flannigan.

En général, les incendies se produisent également plus tôt dans l’année en raison du dégel printanier de plus en plus précoce et se terminent plus tard dans l’année, dit Flannigan. Il fut l’un des auteurs d’un étude 2019 qui a conclu que, dans l’ensemble, la saison des incendies au Canada a commencé environ une semaine plus tôt et s’est terminée une semaine plus tard.

De manière générale, une augmentation des incendies majeurs a également entraîné davantage d’évacuations, compte tenu de l’ampleur croissante des incendies et de la croissance démographique. Le graphique suivant montre l’augmentation du nombre de personnes déplacées par les incendies.

L’incendie de Fort McMurray a déplacé 80 000 personnes – la plus grande évacuation de l’histoire du Canada.

De tels incendies peuvent également menacer les infrastructures essentielles, telles que les lignes électriques et les grands sites industriels comme les sables bitumineux, explique Kelsey Copes-Gerbitz, chercheur postdoctoral sur les incendies à l’Université de la Colombie-Britannique, qui a également examiné les données.

Enfin, les experts utilisent une autre catégorie, les « incendies catastrophiques », pour désigner les incendies particulièrement importants.

Les sinistres incendie doivent remplir au moins une de ces conditions :

10 personnes ou plus tuées.

100 personnes ou plus blessées, relocalisées, infectées, déplacées ou sans abri.

Les autorités lancent un appel à l’aide nationale ou internationale.

Importance historique.

Cause des dommages importants à une communauté.

Les incendies catastrophiques sont en augmentation, avec plus de trois fois plus entre 2010-19 et les trois décennies précédentes.

Dans l’ensemble, la période couverte par les données était celle où le Canada a tenté, pour la plupart, de supprimer tous les incendies de forêt, dit Copes-Gerbitz.

Maintenant, a-t-elle dit, « le changement climatique nous pousse vraiment à un endroit où nous ne pouvons plus supprimer tous les incendies et être assurés de notre succès pour la suppression ».

Les experts affirment qu’une meilleure gestion des incendies, par exemple en permettant à certains incendies de brûler et en augmentant le nombre de brûlages dirigés (comme les brûlages culturels autochtones), aiderait à réduire le nombre d’incendies incontrôlables à grande échelle.

Un accent accru sur la sécurité incendie au niveau communautaire et une meilleure surveillance des types d’arbres plantés (certains résistent mieux aux incendies ou s’en remettent par exemple) seraient également utiles.

« Ce type d’approche nous aidera à réduire la zone qu’un incendie peut brûler », a déclaré Copes-Gerbitz.