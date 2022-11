Il y a maintenant une céréale sur le thème de l’avatar appelée “Pandora Flakes”

Vous êtes-vous déjà demandé ce que les Na’vi mangent au petit déjeuner ?

Kellogg’s



Les grands êtres bleus des films Avatar de James Cameron auraient besoin d’un moyen d’alimenter toute la natation qu’ils ont fait ces derniers temps. La solution pourrait très bien être Pandora Flakes, une nouvelle céréale qui a récemment fait son apparition dans les magasins.

Sorti avant le prochain film Avatar: The Way of Water, Pandora Flakes est un spin sur Frosted Flakes de Kellogg. Le mot “frosted” est légèrement visible au-dessus de “flakes” sur la boîte. Mais c’est surtout noirci par le mot “Pandore”.

La Voie de l’eau est sortie en salles le 16 décembre, 13 ans après le film original. La suite met en vedette des acteurs de retour tels que Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, CCH Pounder, Giovanni Ribisi et Sigourney Weaver. Kate Winslet est une nouvelle addition au casting.

Le nouveau film se déroule plus d’une décennie après les événements du premier et raconte l’histoire de la famille Sully, composée de Jake (Worthington), Neytiri (Saldaña) et leurs enfants, selon un synopsis officiel.

Les Pandora Flakes ont ce que Kellogg’s appelle “des mini sphères de lune à saveur de myrtille”. Les boules de couleur aqua visibles sur la boîte ressemblent un peu à des Reese’s Puffs teints au néon.

Tony le tigre porte un bandana décoré de ces créatures flottantes ressemblant à des méduses du premier film. Je viens de remarquer que la mascotte a un nez bleu. Peut-être le verrons-nous apparaître dans l’une des trois suites prévues de The Way of Water.

Après avoir fait ses débuts chez Target en octobre, Pandora Flakes sera disponible chez les détaillants du pays en novembre, selon Kellogg’s. Le prix de détail suggéré est de 6 $ pour une boîte de 16,3 onces et de 5 $ pour une boîte de 10,2 onces.