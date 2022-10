Il y a maintenant 100 millions de chansons sur Apple Music

Apple a annoncé qu’il y avait maintenant plus de 100 millions de chansons disponibles en streaming sur Apple Music, vantant que le total représente 100 000 fois le nombre de chansons disponibles pour être écoutées avec l’iPod d’origine.

Apple Music a été lancé en 2015, avec un catalogue de 30 millions de chansons d’artistes du monde entier, avec plus de 20 000 chanteurs et auteurs-compositeurs livrant chaque jour de nouvelles chansons à Apple Music.

« Dans les années 1960, seuls 5 000 nouveaux albums sortaient chaque année. Aujourd’hui, partout dans le monde, dans 167 pays et régions sur Apple Music, n’importe quel artiste de n’importe quelle description peut écrire et enregistrer une chanson et la diffuser dans le monde entier », dit Apple dans un communiqué de presse partagé lundi. “Chaque jour, plus de 20 000 chanteurs et auteurs-compositeurs livrent de nouvelles chansons à Apple Music – des chansons qui rendent notre catalogue encore meilleur qu’il ne l’était la veille.”

« Vingt et un ans après l’invention d’iTunes et les débuts de l’iPod original, nous sommes passés de 1 000 chansons dans votre poche à 100 000 fois plus que sur Apple Music. C’est une croissance phénoménale par n’importe quelle métrique. Toute l’histoire, le présent et l’avenir de la musique sont à portée de main ou par commande vocale.

« Plus de musique que vous ne pouvez en écouter dans une vie, ou plusieurs vies. Plus de musique que toute autre plateforme. Tout simplement la plus grande collection de musique, dans n’importe quel format, jamais. Cent millions de chansons — c’est un nombre qui va continuer à croître et à se multiplier de façon exponentielle. Mais c’est plus qu’un simple chiffre, représentant quelque chose de beaucoup plus significatif – le changement tectonique dans le secteur de la création et de la distribution de la musique au cours de ces deux dernières décennies.