Il y a eu une panne de courant avant l’accident d’avion qui a tué l’ancien joueur de la NFL Russ Francis, selon un enquêteur

LAKE PLACID, NY (AP) – Le petit accident d’avion qui a tué l’ancien ailier rapproché de la NFL Russ Francis et un autre homme…

LAKE PLACID, NY (AP) — L’accident d’un petit avion qui a tué l’ancien ailier rapproché de la NFL Russ Francis et un autre homme dans un aéroport des Adirondacks s’est produit après que le moteur de l’avion ait apparemment perdu de la puissance, a déclaré mardi un enquêteur fédéral.

Francis, 70 ans, et Richard McSpadden, 63 ans, venaient de décoller de l’aéroport de Lake Placid dimanche après-midi à bord d’un Cessna 177 monomoteur lorsque l’avion a rencontré des problèmes. L’avion, doté de deux colonnes de direction, avait fait demi-tour pour tenter d’atterrir, ont indiqué des responsables.

« Le moteur a apparemment perdu de la puissance », a déclaré mardi l’enquêteur du National Transportation Safety Board, Todd Gunther. « Le pilote, ou les pilotes dans ce cas, ont fait demi-tour vers la piste. »

Gunther a déclaré que l’avion avait heurté une berme au bout de la piste et était tombé d’environ 9 mètres dans un ravin. selon l’Adirondack Daily Enterprise.

Plusieurs témoins ont déclaré aux enquêteurs que les pilotes avaient appelé par radio pour dire qu’ils avaient un problème et qu’ils retournaient à l’aéroport, a déclaré Gunther.

Deux avions étaient impliqués dans une séance photo panoramique prévue du Cessna de 1976 que pilotaient Francis et McSpadden. L’avion du photographe a décollé le premier, suivi du Cessna, selon le journal.

Francis a été un choix de première ronde des Patriots en 1975 et a joué en Nouvelle-Angleterre jusqu’en 1980. Il a été nommé au Pro Bowl trois saisons consécutives de 1977 à 1979. Il a rejoint les 49ers de San Francisco en 1982 et a fait partie de l’équipe de 1984 qui battre Miami au Super Bowl. Il est retourné en Nouvelle-Angleterre en 1987 et a pris sa retraite l’année suivante.

Francis était un pilote chevronné et président de Lake Placid Airways, qui propose des vols charters et panoramiques.

Gunther a déclaré que l’équipe d’enquête travaillerait à Lake Placid jusqu’à vendredi pour rassembler des éléments pour un rapport préliminaire sur l’accident. Un rapport factuel final ultérieur comprendra une analyse et une cause probable de l’accident.

Droits d’auteur © 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, écrit ou redistribué.