Il y a eu une augmentation stupéfiante du nombre de personnes tuées par des champignons chaque année, selon une étude

Selon une nouvelle étude, la charge mondiale et le nombre de morts causés par les champignons ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. L’étude estime que les infections fongiques contribuent à tuer près de 4 millions de personnes chaque année, soit près du double du nombre estimé par des recherches similaires en 2012. Les co-infections comme le VIH et la tuberculose, le manque de tests de diagnostic rapides et fiables et la résistance croissante aux antifongiques seraient à l’origine de la mort de près de 4 millions de personnes par an. principaux contributeurs à ces décès.

La nouvelle recherche est menée par David Denning, chercheur sur les infections fongiques à l’Université de Manchester au Royaume-Uni. Il y a plus de dix ans, Denning et ses collègues ont mené une revoir des données disponibles sur la morbidité et la mortalité mondiales des infections fongiques, en particulier les infections qui peuvent provoquer des maladies graves en envahissant systématiquement notre corps. À l’époque, ils estimaient que les champignons causaient ou contribuaient directement à la mort d’environ 2 millions de personnes chaque année.

Dans ce dernier article, publié la semaine dernière, dans The Lancet Infectious Diseases, Dennings a tenté d’évaluer la fréquence et le caractère mortel de ces infections entre 2019 et 2021. Pour ce faire, il a examiné des dizaines d’articles publiés entre 2010 et 2023, analysant finalement les données collectées dans plus de 120 pays.

Dennings estime désormais que 6,5 millions d’infections fongiques invasives et 3,8 millions de décès liés à des champignons surviennent chaque année dans le monde. Il a également calculé qu’environ 2,5 millions de ces décès sont directement imputables aux champignons. Pour en savoir plus, une étude récente estime que les maladies infectieuses dans leur ensemble causer ou contribuer à environ 14 millions de décès par an.

Alors que les gens sont régulièrement malades à cause de virus et de bactéries, les champignons sont généralement moins aptes à nous infecter. La plupart des espèces ne peuvent pas vivre longtemps dans notre corps chaud et notre système immunitaire est généralement très capable de résister aux infections fongiques. Mais au cours des dernières décennies, plusieurs facteurs ont rendu ces infections plus fréquentes. Les nouveaux médicaments ont permis aux gens de vivre avec des organes donnés ou de survivre à des maladies autrefois mortelles, mais au prix d’une réponse immunitaire affaiblie, par exemple. Certains scientifiques spéculer également que le changement climatique a aidé certaines espèces fongiques, comme Candida aurisévoluent pour devenir tolérants à la chaleur, ce qui leur permet ensuite d’infecter plus facilement les humains.

Les décès liés aux champignons qui surviennent aujourd’hui sont souvent liés à d’autres problèmes de santé, note Dennings. Par exemple, il estime que plus de 2 millions de cas annuels et 1,8 million de décès dus à l’aspergillose invasive (infections de Aspergille Les champignons qui affectent généralement les poumons surviennent chez les personnes souffrant d’une maladie pulmonaire obstructive chronique, d’un cancer du poumon ou du sang, d’une infection tuberculeuse ou qui sont autrement en soins intensifs. On estime également que les infections fongiques en général contribuent à près de la moitié des 600 000 décès qui surviennent encore chaque année à cause du VIH/SIDA mal contrôlé. Et il est possible que le décompte de Denning soit sous-estimé, puisqu’il n’a pas examiné l’impact potentiel de la pandémie de covid-19, qui est connue pour avoir contribué à déclencher d’importantes épidémies de germes fongiques dans les hôpitaux durement touchés.

Beaucoup de ces décès auraient pu être évités si les médecins étaient plus aptes à reconnaître de manière proactive les maladies fongiques, explique Dennings. Mais les diagnostics actuels ne parviennent souvent pas à détecter ces infections, même lorsque les médecins soupçonnent leur présence, ajoute-t-il. Nous disposons également de relativement peu de médicaments antifongiques disponibles, et certains germes ont rapidement appris à vaincre ces traitements.

Les scientifiques travaillent au développement de nouveaux médicaments et d’autres moyens de prévention, comme les vaccins. Mais Dennings affirme que des tests plus précis et plus facilement disponibles sont également nécessaires pour aider à contenir la menace fongique croissante qui pèse sur l’humanité.

« Les maladies fongiques graves surviennent lorsque les personnes sont déjà malades, à quelques exceptions près chez les personnes en bonne santé et chez celles qui vivent ou travaillent dans des maisons ou des environnements de travail moisis. C’est pourquoi un diagnostic précis et rapide est désespérément nécessaire et pourquoi nous devons prendre les champignons très au sérieux », a déclaré Dennings dans un communiqué. article discutant de ses nouvelles recherches publiées dans The Conversation.