Vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez faire pour aider les communautés asiatiques et américano-asiatiques, au milieu d’une récente vague d’attaques contre les Américains d’origine asiatique qui a coïncidé avec la propagation du coronavirus à travers les États-Unis.

Cette semaine, huit personnes – pour la plupart des femmes d’origine asiatique – ont été tuées mardi soir dans trois fusillades dans des spas de la région d’Atlanta avant que la police n’arrête un homme de 21 ans soupçonné d’être le seul tireur.

Stop AAPI Hate, un groupe qui suit les actes de discrimination et de xénophobie contre les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique, a trouvé près de 3800 incidents de haine, de discrimination ou d’attaques contre des Américains d’origine asiatique de mars 2020 à février 2021.

Une nouvelle législation contre les crimes de haine devrait être introduite dans les deux chambres du Congrès, à la suite des décrets du président Joe Biden concernant les attaques.

Voici quelques clés sur lesquelles vous pouvez aider les communautés, du don à l’organisation en passant par l’éducation et plus encore.

Où faire un don pour aider les communautés asiatiques et comment s’organiser

De nombreuses organisations pourraient utiliser vos dons, y compris, mais sans s’y limiter:

Le New York Magazine a une liste de plus de 50 façons dont vous pouvez soutenir les communautés asiatiques.

Lisez avant de partager des ressources. Comme d’habitude avec les médias sociaux, de nombreuses personnes partagent des publications sociales sur des plateformes comme Instagram et Twitter offrant des statistiques, des ressources et des lieux de don. Assurez-vous que ceux que vous partagez sont enracinés dans des faits, car même la personne la plus bien intentionnée pourrait répandre de la désinformation.

Apprenez à vous organiser. L’acteur Daniel Dae Kim a déclaré à USA TODAY plus tôt ce mois-ci que beaucoup de choses peuvent se passer au niveau local: «Nous devons être en mesure de contacter nos procureurs locaux et le ministère de la Justice pour discuter de la manière dont nous pouvons dissuader (ces crimes) et comment nous pouvons les poursuivre correctement. Nous pouvons faire beaucoup pour favoriser la compréhension entre les communautés. De nombreux groupes communautaires ont été créés à partir des cendres de cette situation, comme Compassion à Oakland, où ils escortent des aînés américano-asiatiques de endroit à placer pour qu’ils se sentent en sécurité. «

Contactez vos amis et collègues asiatiques, mais ne leur demandez pas de vous éduquer.

Le racisme anti-asiatique – comme toute forme de racisme – n’est pas nouveau.

Renseignez-vous sur l’histoire et le racisme anti-asiatique d’aujourd’hui aux États-Unis Cela peut être fait à travers des articles de presse et des livres. Pensez aux documentaires et aux programmes d’actualité qui présentent des informations sur le sujet. « Amend » de Netflix touche à l’histoire anti-asiatique dans son sixième épisode. Envisagez également de lire des livres d’auteurs d’origine asiatique et des îles du Pacifique.

L’animatrice de « The Real », Jeannie Mai, a déclaré à USA TODAY le mois dernier qu’elle ne pensait pas que les Américains blancs étaient suffisamment éduqués sur l’histoire ou la culture asiatique.

«Je ne pense pas que notre système scolaire soit conçu pour nous apprendre ce que nous avons vraiment besoin de savoir», a-t-elle déclaré.

N’oubliez pas que le racisme peut être désappris. Mai a ajouté: « Le racisme est enseigné. Et ce ne sont peut-être pas vos parents qui vous assoient en vous disant spécifiquement: » Ne faites pas confiance à ces Asiatiques. Ne soyez pas ami avec les Noirs. » Non, je pense que c’est dans chaque grain de ton éducation. «

Afin de désapprendre le racisme, vous devez remettre en question vos propres privilèges, jeter un œil aux médias que vous consommez et accepter le fait que vous ferez des erreurs. Aussi, excusez-vous et reconnaissez vos erreurs.

Margaret Cho, dans un récent segment de NBC News, a déclaré qu’il y avait place à amélioration en ce qui concerne la représentation asiatique dans le divertissement.

« Tout à l’heure, nous commençons à voir plus d’Américains d’origine asiatique dans les émissions de télévision, dans les films, mais sur une base très périphérique », a-t-elle déclaré. « Et ce n’est pas exactement un stéréotype, mais nous ne sommes pas tous super riches et nous ne sommes pas tous complètement riches. Ce n’est pas tout ‘Bling Empire’, ce qui, j’adore ces séries et ces films, mais en même temps, cela renforce ce récit que nous sommes intouchables et invisibles, qui est une sorte de combinaison volatile en matière de violence. «

Des films comme «Minari», «Raya et le dernier dragon» et «Boogie» présentent différents types de représentations.

Parfois, votre premier instinct peut ne pas être le meilleur instinct pour contacter des amis ou des collègues. Make It de CNBC propose des conseils utiles pour ceux qui recherchent des conseils sur le lieu de travail.

Un point clé: ne demandez pas « Comment vous sentez-vous? » ou « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? » car cela leur impose le fardeau. La consultante et auteure Kim Tran suggère de dire quelque chose de plus comme: « Je sais que les nouvelles sont stressantes. Puis-je vous aider avec quelque chose de pratique? »

Que faire si vous constatez un racisme anti-asiatique

Obtenez une formation appropriée. Hollaback !, une organisation qui travaille pour mettre fin au harcèlement, travaille avec les Américains d’origine asiatique Advancing Justice sur une formation à l’intervention gratuite des spectateurs destinée à aider les communautés asiatiques et américano-asiatiques. Vous pouvez vous inscrire ici pour cela ainsi qu’une formation sur la désescalade des conflits.

Suivez les conseils de sécurité. Stop AAPI Hate recommande ces cinq étapes de sécurité si vous êtes témoin de racisme anti-asiatique:

Passer à l’action . Allez vers la personne ciblée et offrez-lui un soutien.

. Allez vers la personne ciblée et offrez-lui un soutien. Écoutez activement . Avant de faire quoi que ce soit, demandez – puis respectez la réponse de la personne ciblée. Au besoin, gardez un œil sur la situation.

. Avant de faire quoi que ce soit, demandez – puis respectez la réponse de la personne ciblée. Au besoin, gardez un œil sur la situation. Ignorer l’attaquant . Essayez d’utiliser votre voix, votre langage corporel ou vos distractions pour désamorcer la situation (mais utilisez votre jugement).

. Essayez d’utiliser votre voix, votre langage corporel ou vos distractions pour désamorcer la situation (mais utilisez votre jugement). Accompagner . Demandez à la personne ciblée de partir avec vous si ce qui se passe dégénère.

. Demandez à la personne ciblée de partir avec vous si ce qui se passe dégénère. Offrez un soutien émotionnel. Découvrez comment la personne ciblée se sent et aidez-la à déterminer la marche à suivre.

Contribuant:Le personnel de USA TODAY et l’Associated Press