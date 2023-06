« Il y a eu beaucoup de discussions »: Roberto Martinez révèle qu’il a failli diriger Liverpool en 2012

Roberto Martinez est actuellement le manager de l’équipe nationale du Portugal, ayant passé du temps en charge de la Belgique, de Wigan et d’Everton au cours de la dernière décennie.

Cependant, l’Espagnol révèle à QuatreQuatreDeux il a failli prendre la relève chez les rivaux d’Everton dans le Merseyside un an avant de rejoindre les Toffees en 2013, Liverpool cherchant un remplaçant pour Kenny Dalglish, récemment limogé.

« Il y a eu beaucoup de discussions à la fin de chaque saison à Wigan et, en 2012, il y a eu quelques conversations avec Liverpool », a déclaré Martinez. FFT.

« Depuis le début, Dave Whelan et moi-même avions toujours parlé d’un plan de quatre ans, et nous pensions tous les deux que nous devions nous serrer les coudes et mener à bien le travail. Même s’il y avait des conversations avec Liverpool, cela n’arriverait jamais. »

Au lieu de cela, Liverpool a nommé Brendan Rodgers comme nouveau manager, un autre ancien patron de Swansea City. Son temps à la tête a bien fonctionné, faisant de l’équipe des challengers pour le titre de Premier League lors de la saison 2013/14 avant que Jurgen Klopp ne fasse encore progresser les Reds.

La carrière de Martinez, quant à elle, a emprunté une voie différente. Une saison supplémentaire a abouti sans doute au moment le plus amer et doux qu’il ait jamais connu – remportant la FA Cup contre Manchester City et étant relégué de la Premier League quelques jours plus tard.

Un déménagement à Everton a rapidement suivi, avant que le travail en Belgique n’arrive après trois ans à Goodison – mais pas avant qu’il ne soit repéré en train de danser lors d’un concert de Jason Derulo à Manchester en 2016.

L’homme de 49 ans parle de devenir viral avec ses mouvements de danse ce jour-là.

« C’est assez généreux d’appeler ça de la danse ! Je ne suis pas sûr que j’appellerais ça de la danse.

« Il y avait plusieurs formes. Nous nous sommes un peu amusés dans le vestiaire une fois que cette vidéo est sortie. Je ne suis pas sûr que les joueurs pensaient que j’étais capable de ces mouvements. Je pense que c’était une petite voiture, un gros bus… »