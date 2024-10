« Il y a encore de la concurrence, c’est sûr »

Après l’entraînement de mercredi, L’entraîneur-chef Craig Berube a discuté du voyage de rapprochement d’équipe, de la participation de Jani Hakanpaa et de Connor Dewar à l’entraînement et du duo Auston Matthews-Mitch Marner.

Camp d’entraînement 2024 – Lignes du 2 octobre

Les équipes spéciales des Leafs travaillent à l’entraînement PP1

Rielly, Matthews, Marner, Tavares, Nylander PP2

Ekman-Larsson, Domi, Robertson, Pacioretty, Knies (Cowan est entré en rotation) 5 contre 3

Matthews, Marner, Tavares, Nylander, Domi @TSN_Edge – Mark Masters (@markhmasters) 2 octobre 2024

Quelle a été l’expérience cette semaine, de s’en sortir avec l’équipe ?

Bérubé: Ouais, c’est génial. Nous avons séjourné dans un endroit génial. Première classe tout autour. Les terrains de golf étaient super. C’est bien de retrouver les gars dans un environnement différent et de faire connaissance avec les gens d’une manière différente. Nous avons passé un bon moment.

C’était génial d’avoir des fans dehors, ce qui était un peu de motivation pour les garçons. Nous avons eu un bon entraînement aujourd’hui dont j’étais content ; nous avons pu travailler sur des équipes spéciales et les gars ont fait le travail, ce qui était bien.

Au cours du voyage de consolidation d’équipe, qu’avez-vous appris sur un joueur ou un membre du staff que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant ?

Bérubé: J’ai beaucoup appris. Je ne vais pas tout dire publiquement à ce sujet, mais Grebenkin est un gars drôle. C’est tout un personnage, ce gamin.

Il a un très bel avenir dans cette ligue. Il est proche. Il m’a impressionné par son jeu. C’est évidemment un bon joueur et il a certaines habiletés avec sa rondelle, sa force et son patinage. Mais c’est tout un personnage en dehors de la glace.

Un gars plutôt drôle. J’ai vraiment apprécié être avec lui.

Dans les quatuors de golf, avez-vous veillé à avoir Marc Savard dans votre groupe ?

Bérubé: Savvy ne faisait pas partie de mon quatuor — malheureusement, car il sait vraiment jouer au golf. Je me débrouillais bien avec les gars que j’avais. C’était bien.

Il semblait que vous aviez une équipe presque en parfaite santé.

Bérubé: Ouais, c’était génial de voir Hakanpaa et Dewar là-bas. Ils ont travaillé dans ce sens. C’était génial de les avoir ici, et je pensais qu’ils avaient l’air plutôt bien.

À quelle distance se trouve Jani Hakanpaa du jeu ?

Bérubé: C’est une question difficile. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question pour le moment. Nous devons attendre et voir. Il nous reste encore un peu de temps. Nous verrons où il en arrive et où il en est. Il doit être à l’aise pour entrer et jouer à un match.

Quand Hakanpaa sera prêt à partir, quel genre d’impact pourra-t-il avoir ?

Bérubé: Vous voyez sa taille, sa longueur et sa portée. Quand nous tuons là-bas, il n’est même pas encore prêt, mais il tue simplement les jeux avec sa portée. C’est un grand homme et il a été un très bon tueur sur penalty dans cette ligue. Il est difficile à affronter, physique et il joue dur autour de notre filet. Son jeu est assez simple.

Qu’en est-il de John Tavares et de la Calle Jarnkrok ?

Bérubé: Ils vont bien. Ils sont tous bons. Ils ont passé de bonnes journées aujourd’hui.

Mitch Marner et Auston Matthews ont très bien joué ensemble au fil des ans, mais ils n’ont pas terminé la saison dernière ensemble. Était-ce facile pour vous de les démarrer ensemble ?

Bérubé: Les années précédentes, les voir jouer a montré qu’ils sont très bien ensemble depuis longtemps. J’aime travailler en binôme. Vous pouvez faire entrer et sortir un autre gars. Je peux simplement revenir à Perron et O’Reilly, qui étaient semblables, mais parfois, j’ai dû les séparer lorsqu’ils avaient besoin d’un nouveau compagnon de trio pendant un moment.

Qu’avez-vous remarqué à propos de la connexion Matthews-Marner en l’observant de près ?

Bérubé: Ils ont certainement une excellente alchimie et savent où se trouvent les uns les autres. C’est une chose énorme. Pour moi, quand je regarde ces deux gars – et pas seulement ces deux gars – ce qui compte, c’est l’éthique du travail et la compétitivité. Quand ils s’entraînent, c’est complet, ce qui est formidable à voir. Lorsque nos meilleurs joueurs s’affrontent comme ça et s’entraînent, tout le monde suit la même ligne.

Vous avez joué et entraîné dans certaines situations de pression. Il y a eu le match 7 contre Dallas et le match 7 de la finale de la Coupe Stanley à St. Louis. Aurez-vous encore des papillons lorsque vous entrerez dans un endroit comme le Centre Bell pour ouvrir la saison ?

Bérubé: 100%. Je ne pense pas que ce sentiment disparaisse un jour, pour être honnête avec vous. Je l’obtiens presque à chaque match. J’aime mon travail. J’aime faire partie de l’équipe. Je suis l’entraîneur désormais, mais ce sentiment ne disparaît pas.

Est-ce que cela rend les choses plus spéciales de savoir que c’est dans ce lieu avec ces deux équipes, de connaître l’histoire ?

Bérubé: 100%. J’ai grandi en regardant ces deux équipes parce que c’étaient les seules équipes que je pouvais regarder à la maison. Nous n’avions que deux chaînes. Samedi soir, c’était Toronto et Montréal qui jouaient quelqu’un.

J’ai la chance d’être entraîneur-chef des Leafs. C’est un endroit spécial.

Quel est votre état d’esprit avant les deux derniers matchs de pré-saison ? Êtes-vous à peu près certain de la composition de l’équipe pour le match d’ouverture de mercredi prochain, ou y a-t-il encore des choses à régler ?

Bérubé: Je pense qu’il y a encore des choses à régler. Nous avons encore de la concurrence, c’est sûr.