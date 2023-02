Il y a dix-huit ans, FourFourTwo est allé à Barcelone pour discuter avec le meilleur joueur du monde – il nous a dit que nous nous étions trompés de gars

Quand QuatreQuatreDeux se sont rendus à Barcelone fin 2005 pour interviewer Ronaldinho, nous pensions parler au meilleur joueur de la planète.

En effet, la légende brésilienne venait de remporter le trophée du Ballon d’Or des mois après avoir mené Barcelone au titre de la Liga et le Brésil à la Coupe des Confédérations, et plus tard cette saison, il remporterait également le trophée de la Ligue des champions.

Pendant ce temps, Messi avait marqué moins de cinq buts pour Barcelone quand FFT a interviewé le joueur de 18 ans et son coéquipier Ronaldinho fin 2005 – le Brésilien. cependant, pourrait voir l’avenir.

“Le meilleur dans le monde? Je ne suis même pas le meilleur au Barça”, a déclaré Ronaldinho sur la couverture de notre magazine – une déclaration audacieuse, étant donné qu’il a remporté le Ballon d’Or au moment de notre visite.

FourFourTwo s’est rendu à Barcelone en 2005 pour interviewer Ronaldinho, vainqueur du Ballon d’Or, et Lionel Messi, 18 ans. (Crédit image : futur)

Messi, en revanche, venait tout juste de faire ses débuts pour l’Argentine, mais Ronnie en avait déjà assez vu pour savoir à quel point il deviendrait spécial.

“Un nom auquel je ferais attention serait Lionel Messi”, a-t-il déclaré FFT. “Il est comme mon petit frère ici – il vient peut-être d’Argentine et je suis du Brésil, mais je m’occupe de lui. Il va être excellent.

Cet adolescent est devenu le meilleur footballeur de l’histoire, s’immortalisant finalement au sommet du panthéon des footballeurs légendaires en remportant finalement la Coupe du monde au Qatar en décembre 2022.

Il y a cinq moments spécifiques qui ont permis à Messi de devenir également une légende de Barcelone, ceux de Catalogne rendant depuis longtemps hommage à son génie avant son passage au Paris Saint-Germain à l’été 2021.

Cinq moments qui ont fait de Lionel Messi une légende de Barcelone

1. Diego, c’est toi ?

Recrée le but solo de Maradona à Mexico 86 contre l’Angleterre, partant de la ligne médiane pour marquer contre Getafe.

2. Roi d’Europe

Boucles à la maison une tête rare à Rome pour décrocher la victoire lors de la finale de la Ligue des champions 2009 contre Manchester United.

3. Battre des records

Devient le meilleur buteur de tous les temps du Barça, avec un triplé contre Grenade en 2012. Il n’a que 24 ans, et n’a pas encore fini…

4. Le nom est Messi

Son 500e but à Barcelone est un vainqueur au Bernabeu en 2017 – il tient son maillot aux fans du Real Madrid pour le célébrer.

5. Effacer le reste

Nets en Liga pour la 474e et dernière fois contre le Celta Vigo en 2021 – 163 devant Cristiano Ronaldo en deuxième.