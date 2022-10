Il y a deux semaines, les conservateurs ont parié à 100 contre 1 que Penny Mordaunt serait PM d’ici Noël, ils pourraient encaisser

Il y a DEUX semaines, un groupe de députés conservateurs a placé ce qui semblait être un pari extérieur : que Penny Mordaunt deviendrait Premier ministre d’ici la fin de l’année.

C’était la veille de la conférence du Parti conservateur et ils avaient une cote de 100 contre 1.

Maintenant, ils pourraient être à quelques jours d’encaisser.

Le ministre du Cabinet Penny Mordaunt quitte No10 Crédit : AFP

Après une semaine désastreuse, Liz Truss a vu son autorité déchiquetée et ne tient qu’à un fil en tant que PM.

Elle a été forcée de déchirer son mini budget et de renvoyer son ami le plus proche en politique – Kwasi Kwarteng.

Comme l’a fait remarquer un haut fonctionnaire du gouvernement : « Elle est très isolée ».

Liz et ses collaborateurs les plus proches s’accroupissent dans sa grâce et favorisent la maison de campagne, Chequers, pour tenter de tracer une issue à ses problèmes politiques et économiques.

Mais elle n’est pas la seule à comploter.

Les députés conservateurs sont de retour dans leurs circonscriptions ce week-end. Et pour beaucoup, le retour du temps a durci leurs positions.

Liz Truss (photographiée lors de la conférence de presse No10) se bat pour rester au No10 Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing Street

Un haut responsable conservateur désespéré a déclaré: «Les gens m’arrêtent dans la rue en me disant que le pays va en enfer dans une charrette à bras. Elle doit partir.

D’autres députés d’arrière-ban disent qu’ils ont été acculés dans leurs pubs locaux par des électeurs conservateurs en colère qui protestent contre leurs factures hypothécaires en flèche.

Entre les visites dans les fermes locales et les fêtes communautaires, ils ont été occupés à envoyer des Whatsapps à la hâte et à passer des appels téléphoniques chuchotés à d’autres rebelles.

Le plus grand gang de rebelles soutient Rishi Sunak. Ils disent que l’ex-chancelier devrait former un ticket d’unité avec Penny Mordaunt pour prendre le contrôle du gouvernement.

Un autre nom dans le cadre est le très populaire secrétaire à la Défense Ben Wallace.

Certains au sommet du gouvernement suggèrent même de « ramener Boris » et de revenir au manifeste des élections générales de 2019.

Une partie du problème pour Liz est qu’elle a maintenant déchiré son programme de réduction des impôts, même ses anciens bailleurs de fonds se demandent : quel est l’intérêt d’elle en tant que Premier ministre ?

Un conservateur senior et ancien fan de Liz a déclaré: «Elle a effectivement lié une grande rosette bleue conservatrice à chaque hausse des taux hypothécaires.

« Elle a intoxiqué les réductions d’impôts pendant une génération. Aucun conservateur ne peut faire campagne sur ce ticket pendant des années à venir. »

C’est le dilemme auquel sont maintenant confrontés Liz et son groupe. Que signifie le projet Truss maintenant qu’elle a été forcée d’abandonner Trussonomics ?

Quelqu’un qui a promis de réduire l’État peut-il continuer au pouvoir alors que les impôts engloutissent davantage nos chèques de paie?

Une ancienne ministre du Cabinet a déclaré : « se débarrasser de son budget la tue. À quoi ça sert?”